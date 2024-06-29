Глави МЗС України та Північної Македонії обговорили підготовку двосторонньої угоди у безпековій сфері

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із новопризначеним міністром закордонних справ і торгівлі Північної Македонії Тимчо Муцунським на полях Дубровницького форуму в Хорватії, зокрема обговорили підготовку двосторонньої угоди з безпеки.

"Ми обговорили шляхи розширення нашого двостороннього співробітництва та просування на шляху до вступу наших країн в ЄС. Ми також зосередилися на підготовці двосторонньої угоди про безпеку. Я подякував Північній Македонії за участь в інавгураційному Саміті миру", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Також міністри обговорили подальші спільні кроки на шляху до відновлення міжнародної безпеки та довгострокового миру відповідно до Статуту ООН та української Формули миру.