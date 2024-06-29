Події

19:08 29.06.2024

Росіяни обстріляли Курахівку, одна людина загинула, двоє поранені

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Росіяни обстріляли Курахівку, одна людина загинула, двоє поранені

Російські окупанти завдали другого за день удару по Курахівці Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"1 людина загинула, 2 поранені. Обох поранених доправили в лікарню", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

Він нагадав, що під час ранкового обстрілу Курахівки було поранено людину.

Також під вогонь потрапив приватний сектор Курахового - там теж поранено одну людину.

Ще 1 людину, за попередньою інформацією, поранено в Слов'янську.

"Точні наслідки цих вечірніх обстрілів встановлюємо", - додав глава ОВА.

 

 

18:17:01 EEST-3

Теги: #наслідки #донецька #обстріл

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