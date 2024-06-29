Події

19:02 29.06.2024

Окупанти обстріляли громади Дніпропетровської області, постраждала одна людина

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Окупанти обстріляли громади Дніпропетровської області, постраждала одна людина

Одна людина дістала поранення, сім приватних будинків і господарські споруди пошкоджено внаслідок обстрілу російськими окупантами Нікополя і території трьох громад Нікопольського району Дніпропетровської області в суботу, повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.

"Під ударом перебували Нікополь, Покровська та Мирівська громади. Постраждав 54-річний чоловік. Він отримав осколкові поранення ноги. Виникло кілька пожеж на відкритих територіях. Вигоріло 1,5 га пшениці. Понівечені сім приватних будинків, теплиця, три вантажівки і сонячні панелі", - написав Лисак у телеграмі в суботу ввечері.

За його словами, окупанти завдавали ударів дронами-камікадзе та артилерією.

Також, за уточненими даними, на зв'язок вийшли двоє жителів дніпровської багатоповерхівки, зруйнованої під час учорашньої атаки.

"Це мама і син. На щастя, з ними все добре. Коли сталася трагедія, родини не було вдома. Доля ще кількох людей залишається невідомою. Пошуково-рятувальна операція триває. Надзвичайники розбирають перекриття зруйнованих поверхів", - повідомив голова ОВА.

 

 

 

 

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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