Події

14:34 29.06.2024

Зеленський подякував Ватикану за сприяння у поверненні з полону священників УГКЦ

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Зеленський подякував Ватикану за сприяння у поверненні з полону священників УГКЦ
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський на молитовному сніданку в суботу подякував Ватикану за сприяння у поверненні з полону двох священників Української греко-католицької церкви.

"Богдан Гелета та Іван Левицький несли слово Боже в Бердянську, у парафії Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. 16 листопада 2022 року окупанти схопили їх і відтоді утримували в неволі. Завдяки зусиллям нашої команди та посередництву Ватикану, за яке я особливо вдячний, вдалося повернути їх на свободу", - сказав президент.

Зеленський привітав на молитовному сніданку священників Богдана Гелету та Івана Левицького: "Ми вам дуже вдячні за силу і гідність, з якими ви пройшли через усе це".

Водночас президент наголосив, що обміни, які відбулися днями, коли з полону повернулися 90 воїнів і 10 цивільних, багатьом здавалися нездійсненними.

Зеленський закликав не здаватися і боротися за те, щоб повернути додому всіх наших людей, які досі в російському полоні, всіх українських дітей, які були викрадені на окупованій території та депортовані силою до Росії.

"Ми не раз доводили, що не буває нездійсненних речей, коли віриш у свої сили, коли справді знаєш, що на твоєму боці правда людська і Божа, коли дієш і коли робиш усе, щоб люди були в єдності. І я вірю, що ми можемо повернути мир Україні", - сказав президент.

Теги: #молитовний_сніданок #вдячність #ватикан

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