Келлог згадав на молитовному сніданку в Києві про 19 тис вивезених в РФ українських дітей

Понад 19 тис українських дітей були незаконно вивезені в РФ час російсько-української війни, відзначив cпецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог під час Національного молитовного сніданку за участі президента України Володимира Зеленського в Києві у понеділок.

"Одним з найжахливіших аспектів цієї війни є величезні втрати серед цивільного населення, жінок і дітей. За оцінками, понад 19 000 українських дітей були незаконно викрадені під час цієї війни. Бог знає про це і бачить це", - сказав Келлог.

Він подякував Зеленському, його команді, організатору зустрічі та молитовного сніданку.

"Я молюся, щоб у найближчі тижні та місяці, коли ми докладатимемо дипломатичних зусиль для досягнення миру, Бог йшов попереду наших дипломатів, наших лідерів, і щоб все, що ми робимо, було прославлене в Бозі. І на завершення я хотів би сказати, як я сказав моєму президенту, президенту Трампу, президенту Зеленському та всім нам, Матвія 5-9: блаженні миротворці, бо вони будуть названі синами Божими", - сказав Келлог.

Як повідомлялося, Келлог прибув в Україну з нагоди святкування Дня Незалежності та взяв в неділю участь в урочистостях на Софійській площі української столиці. В той же день президент України Володимир Зеленський нагородив його орденом "За заслуги" І ступеня.

Раніше, на початку липня, Келлог заявляв, що Трамп вважає важливим поставити питанням переговорів щодо розв’язаної РФ війни проти України повернення дітей та уточнив, що наразі йдеться про 19-19,5 тис. дітей, і хоча можливо не вдасться повернути всіх, але треба за це боротися.

Українська сторона повідомляла про 20 тис дітей, вивезених в РФ. Станом на 13 серпня Україні вдалося повернути 1453 дітей за посередництва Катару та інших країн.