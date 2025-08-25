Україна розраховує на посилення співпраці з США у релігійній сфері - заступник керівника ОП

Україна розраховує на посилення співпраці з американськими партнерами після Національного молитовного сніданку, повідомила заступниця керівника Офісу президента Олена Ковальська, відповідаючи на запитання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна".

"Звичайно. Ми на це дуже розраховуємо. І ми дуже хочемо, щоб ці політичні чи голови релігійних організацій приїхали в свою країну, розповідали всім правду про нас, і казали, що це "я бачив своїми очима. Це я бачив в реальному житті в Україні", - сказала вона під час Національного молитовного сніданку, відповідаючи на питання, чи очікується посилення співпраці з американськими партнерами.

Ковальська зазначила, що правда – це "найпотужніша зброя проти той інформаційної політики, яку веде ворог на майданчиках інших країн".