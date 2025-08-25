Інтерфакс-Україна
14:18 25.08.2025

Келлог повідомив про складний переговорний процес щодо гарантій безпеки для України

Дипломатична робота над гарантіями безпеки триває і є дуже складною, відзначив cпецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог під час прес-підходу після Національного молитовного сніданку в Києві у понеділок.

"Це цікавий час. Я думаю, ви читали і бачили, що відбувається на дипломатичному фронті. Це дуже важка робота… Ми дуже наполегливо працюємо над цим", - сказав Келлог, назвавши Трампа "президентом миру", який хоче припинити смерть і руйнування.

Він відзначив в цьому контексті зустріч Трампа з Володимиром Путіним на Алясці, а також зустріч з лідерами європейських держав в Овальному кабінеті.

"Ви бачите, як швидко просувається процес, над яким ми працюємо, і він просувається дуже, дуже швидко. Ми сподіваємося досягти такого стану, коли в найближчому майбутньому ми отримаємо, за браком кращого терміна, гарантії безпеки. Це робота, яка ще триває", - додав Келлог.

Спецпосланець президента США відзначив дуже великі втрати у триваючій війні і наголосив на необхідності "покласти цьому край".

"Ви хочете довести це до кінця, до справедливого, розумного кінця в майбутньому. І сподіваюся, що через рік, у наступний День Незалежності, 35-ту річницю України, наступний молитовний сніданок, ймовірно, відбудеться вже після цього. Все буде інакше, Україна буде іншою країною, коли ми будемо проводити його наступного разу. І будь-яка роль, яку я можу зіграти або яку ми всі можемо зіграти, я вважаю дуже, дуже важливою", - сказав він, додавши, що це "важке, складне завдання, президент Трамп це визнав, я це визнав, ми всі це визнали".

"Дуже, дуже важко закінчити війну. І це приблизно та точка, де ми зараз перебуваємо. Але я думаю, що слід віддати належне багатьом людям, будь то президент Трамп чи Макрон з Франції, Мерц з Німеччини, Мелоні з Італії, Стармер з Британії чи Стубб з Фінляндії. Усі там розуміють важливість миру в цьому регіоні, у світі, бо те, чого ми не хочемо, щоб сталося, те, чого я не хочу, щоб сталося. У мене є четверо онуків. Я не хочу втягувати їх у ще одну війну", - сказав Келлог.

Він також відзначив, що молитовний сніданок є важливою подією для нього та наголосив на універсальності релігії в різних сферах.

Теги: #молитовний_сніданок #війна #гарантії_безпеки #келлог

