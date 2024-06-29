Кулеба: Мир без справедливості веде до нової війни

Перемогою України буде створення реальності, в якій новий напад Росії буде неможливим, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час панельної дискусії в рамках Дубровницького форуму в Хорватії.

Міністр наголосив, що війна має завершитися досягненням справедливого і тривалого миру, повідомила пресслужба МЗС України.

"Мир без справедливості веде до нової війни. Мета - не просто закінчити війну, а створити умови, за яких нова війна стане неможливою. Це і буде перемогою", - зазначив міністр.

У цьому контексті Кулеба наголосив на ключовій ролі Саміту миру і заявив, що продовжить співпрацю з країнами з усього світу для відновлення справедливого миру.

"Є речі, які нас усіх об'єднують і стирають відмінності. Це бажання жити в мирі та розвиватися. Для України це мир і відновлення, що, звичайно, є передумовою розвитку", - сказав він.