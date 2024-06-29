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13:22 29.06.2024

McDonald's відкрив ресторан у Чернівцях

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McDonald's відкрив ресторан у Чернівцях

ПІІ "Макдональдс Юкрейн Лтд", що розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald's, сьогодні відкрило перший ресторан у Чернівцях, повідомила пресслужба компанії.

Ресторан у Чернівцях на вул. Героїв Майдану, 184, має площу понад 605 кв.м, налічує 175 місць у залі та 136 на терасі. У залі працює 12 цифрових терміналів самообслуговування, є сервіс обслуговування за столиком. Автомобілісти зможуть придбати страви на Макдрайві. А через кілька тижнів після відкриття працюватиме також служба доставки МакДелівері. Графік роботи ресторану - з 7:00 до 22:30, МакДрайву - з 5:00 до 22:30.

Ресторан працюватиме за розширеними правилами безпеки, яких неухильно дотримуються всі заклади МакДональдз в Україні. Під час повітряної тривоги він зачинятиметься, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття, і відкриється орієнтовно за годину після її скасування.

Ресторан у Чернівцях - перший МакДональдз, який відкривається 2024 року. Загалом план на 2024 рік передбачає відкриття 6 ресторанів.

Перший заклад мережі McDonald's в Україні було відкрито 24 травня 1997 року в Києві.

20 вересня 2022 року McDonald's розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні. До 24 лютого того ж року мережа налічувала 109 ресторанів у 24 містах країни. Станом на червень 2024 року працює 101 ресторан, а мережа налічує 118 ресторанів.

Кількість співробітників компанії у 2023 році зросла на 7% - до 9614 осіб.

Теги: #чернівці #mcdonalds

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