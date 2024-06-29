Події

08:55 29.06.2024

Війська РФ вранці знову обстріляли населені пункти Херсонської області, у селі Наддніпрянське поранено двох жителів

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Російські війська вранці знову обстріляли Херсонську область, у населеному пункті Наддніпрянське поранено чоловіка та жінку, повідомляється у телеграм-каналі обласної військової адміністрації.

"Російські військові зранку обстрілюють населені пункти Херсона. Внаслідок атаки у селі Наддніпрянське постраждали двоє місцевих жителів", - сказано в повідомленні.

"У 57-річної жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травму, підшкірну гематому тім'яної області. Медики надали потерпілій допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася. Із забійною травмою голови до лікарні госпіталізували 41-річного чоловіка. Зараз йому надають необхідну допомогу", - уточнили в ОВА.

 

 

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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