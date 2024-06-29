У Дніпрі тривають пошуково-рятувальні роботи в пошкодженій ракетним ударом багатоповерхівці

Фото: https://t.me/dsns_telegram

У Дніпрі тривають пошуково-рятувальні роботи в зруйнованій ракетним ударом багатоповерхівці, повідомляють у телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій у суботу вранці.

"Станом на ранок 29 червня загинула 1 людина, постраждали 12 осіб, із них - 1 дитина. Врятовано 2 людини. В одному з під'їздів зруйновано квартири з 8 по 11 поверхи. Пошкоджено 11 автомобілів", - уточнили наслідки ракетного удару в ДСНС.

Також повідомляється, що було "ліквідовано пожежу на площі 150 кв. м. Вивезено 190 т будівельного сміття".

До проведення робіт від ДСНС залучено понад 100 рятувальників і 35 одиниць техніки.

