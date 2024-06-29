29 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 856 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 856 RUSSIAN AGRESSION

29 червня відзначають Міжнародний день рибалки, Міжнародний день бруду, Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин, Міжнародний день тропіків, Міжнародний день промислового дизайну, Міжнародний день амброзії, Міжнародний день обізнаності про сколіоз.

Православна церква - Віддання П'ятидесятниці; святих верховних апостолів Петра і Павла.

Міжнародний день тропіків

Тропіки - це область Землі, укладена між тропіком Рака і тропіком Козерога. Хоча топографія та інші чинники сприяють зміні клімату, у тропічних місцях зазвичай тепла погода і мало сезонних змін у щоденній температурі. Важливою особливістю тропіків є переважання дощів у вологих внутрішніх районах поблизу екватора, а також те, що сезонність опадів збільшується з віддаленням від екватора.

У червні 2014 року Генеральна Асамблея ООН заслухала доповідь Нобелівської лауреатки Аун Сан Су Чжі щодо тропіків. У 2016 році ООН на згадку про дату доповіді, що відбулася 29 червня, ухвалила заснувати Міжнародний день тропіків і відзначати його щорічно цього дня.

Доповідь Аун Сан Су Чжі присвячувалася розкриттю цілого комплексу проблем, що стоять на шляху розвитку країн і народів, які проживають на території тропічної природної зони. З урахуванням того, що ці території як регіон становлять близько 40% всієї території світу, слугують місцем проживання понад 80% біологічних видів, містять значну частину мов і культур планети, носіями яких є народи, які проживають тут, було зроблено висновок про те, що зона тропіків є найважливішою складовою в системі сталого розвитку планети.

Сучасні темпи розвитку цього регіону говорять про те, що до 2050 року в тропічній зоні буде проживати близько 50% населення і 60% дітей всієї планети. Незважаючи на систематичне зростання економіки багатьох держав, територія яких повністю або частково розташовується в зоні тропіків, у загальній характеристиці регіону залишається високим показник бідності населення, невисокий рівень санітарної обстановки. Проблемним залишається питання з багатомільйонною кількістю людей, які проживають у нетрях, а також страждають від недоїдання.

Міжнародний день обізнаності про сколіоз

Із 2013 року щорічно проводиться святкування Міжнародного дня обізнаності про сколіоз, який припадає на останню суботу червня.

Сколіоз - це захворювання опорно-рухового апарату, що характеризується викривленням хребта у фронтальній площині з розворотом хребців навколо своєї вертикальної осі.

Міжнародний день промислового дизайну

29 червня 1957 року було засновано Міжнародну організацію дизайну (WDO), яка була зацікавлена в захисті промислового дизайну, поширенні знань у цій сфері.

Ще цього дня:

1174 - Полтава вперше згадана в Іпатіївському літописі, під назвою Лтава. Назва Полтава з'явилася 1430 року;

1579 - Іспанські війська вчинили масову різанину мирного населення голландського міста Маастрихт;

1613 - У Лондоні під час вистави за п'єсою Вільяма Шекспіра "Генріх VIII" загорівся і дотла згорів театр "Глобус";

1659 - У битві під Конотопом українські війська під проводом гетьмана Івана Виговського розгромили московські війська Олексія Трубецького;

1945 - Закарпаття, що перебувало під юрисдикцією Чехословаччини, приєднано до УРСР;

1949 - У ПАР почала діяти політика апартеїду. Набрав чинності закон, що забороняє расово змішані шлюби;

2001 - Кофі Аннан переобраний Генеральним секретарем ООН на другий термін;

2004 - Офіційний візит до Ватикану Вселенського Константинопольського патріарха Варфоломія Першого;

2007 - У США надійшов у продаж перший iPhone;

2008 - Фінал чемпіонату Європи з футболу 2008: збірна Іспанії обіграла збірну Німеччини, єдиний гол забив Фернандо Торрес.

Церковне свято

Святих верховних апостолів Петра і Павла

Святий Петро був одним із 12 апостолів - учнів Ісуса Христа. Він народився в родині простого рибалки. Спочатку його звали Симоном, а ім'я Петро (з грецької - "камінь") виникло від прізвиська Кіфа, яке йому дав Ісус і яке теж означало "камінь", але вже арамейською. В учні Христос покликав Петра разом із братом Андрієм, теж рибалкою. За переказами, Ісус сказав їм: "Ідіть за мною, і я вас зроблю ловцями людей". Петро був учасником і свідком багатьох значущих подій: саме він побажав іти по воді, саме він відрубав вухо рабу первосвященика в Гефсиманському саду. Петра заведено вважати першим Папою Римським і засновником християнської церкви.

Апостол Павло, пам'ять якого теж відзначають цього дня, не належав до 12 апостолів, а в юності брав участь у гоніннях на юдеїв. Однак, коли він зустрів воскреслого Ісуса Христа, то повірив у єдиного Бога. Павло створив численні християнські громади на території Малої Азії та Балканського півострова. Його послання становлять значну частину Нового заповіту.

Іменини: Павло, Петро.