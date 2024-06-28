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22:45 28.06.2024

МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України в 2024 році до 2,5-3,5% при інфляції 8%

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МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України в 2024 році до 2,5-3,5% при інфляції 8%

Міжнародний валютний фонд (МВФ) за підсумками четвертого перегляду програми розширеного фінансування EFF погіршив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) на цей рік з 3-4% до 2,5-3,5%, при цьому покращивши прогноз інфляції на кінець року із 8,5% до 8%.

"Зараз ми спостерігаємо явні ознаки уповільнення темпів зростання через погіршення настроїв у зв'язку з розвитком військових дій, а також через перебої в подачі електроенергії", – сказав голова місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Гевін Грей на прес-конференції у п'ятницю ввечері після виділення Україні траншу.

За його словами, ризики залишаються виключно високими, особливо через невизначеність, пов'язану з війною та зовнішнім фінансуванням.

Згідно з публікацією на сайті Фонду, на наступний рік очікування зростання української економіки погіршено до 5,5% з 6,5% із збереженням оцінки інфляції 7%.

МВФ також знизив прогноз номінального ВВП України на цей рік до 7,49 трлн грн з 7,75 трлн грн у березневому огляді, а наступного року – до 8,74 трлн грн з 8,87 трлн грн.

Щодо структури ВВП МВФ дещо погіршив очікування щодо чистого експорту, водночас розраховує на більший внесок внутрішнього попиту, приватного споживання та інвестицій у порівнянні з березневим переглядом.

Теги: #мвф #україна #прогноз

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