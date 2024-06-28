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18:46 28.06.2024

Рішення ЄСПЛ щодо порушень прав людини в Криму стане основою для подальших розглядів пов'язаних із Кримом справ - Мудра

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Рішення ЄСПЛ щодо порушень прав людини в Криму стане основою для подальших розглядів пов'язаних із Кримом справ - Мудра

Рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі щодо порушень Росією прав людини в окупованій АР Крим є можливістю для України встановити справедливість на міжнародному рівні й стане потужним інструментом на міжнародних майданчиках, заявила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра.

"Одним з ключових моментів у цьому рішенні є визнання, що РФ діяла в порушення положень міжнародного гуманітарного права і, відповідно, Конвенції про захист прав людини, встановивши своє законодавство на тимчасово окупованій території АР Крим. А це означає, що всі так звані постанови, закони, інші акти, які були видані РФ та її окупаційними органами, та дії, які вчинялися на їхній підставі, не будуть визнані ЄСПЛ легітимними. Тобто вся судова система на тимчасово окупованій території АР Крим і м. Севастополя й рішення, прийняти такими судами, не є законними для цілей розгляду справ у ЄСПЛ", - пояснила Мудра в ефірі телемарафону в п'ятницю.

Крім того, наголосила вона, ЄСПЛ визнав, що РФ здійснює контроль над АР Крим та м. Севастополем щонайменше з 27 лютого 2014 року, і таким чином повністю відхилив заперечення РФ про так звану законність приєднання території Криму до Росії. Також вдалося довести в ЄСПЛ наявність адміністративної практики порушень з боку РФ - повторення дій, несумісних із положеннями Конвенції, та офіційна терпимість з боку державних органів.

"Це рішення ЄСПЛ є можливістю для України встановити справедливість на міжнародному рівні, показати світовій спільноті реальні докази злочинів РФ, оцінені незалежним міжнародним судовим органом. Рішення ЄСПЛ у цій справі не тільки допоможе індивідуальним заявникам, які на сьогодні чекають на розгляд справ у ЄСПЛ, а й буде потужним інструментом для арбітражів та й загалом для України в дипломатичному, політичному та юридичному сенсах на міжнародних майданчиках. Тому отримане рішення ЄСПЛ у міждержавній справі "Україна проти Росії" щодо Криму буде одним з ключових для судів різних юрисдикцій у вирішенні спорів, пов'язаних із тимчасовою окупацією території АР Крим та м. Севастополь", - наголосила Мудра.

Теги: #єспл #крим

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