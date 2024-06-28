Події

17:54 28.06.2024

У Циркунах кількість постраждалих збільшилася до 8 осіб

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Кількість постраждалих унаслідок ворожих авіаударів по селу Циркуни на Харківщині продовжує зростати, станом на 17:30 відомо про вісьмох постраждалих, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"На цю хвилину - вісім постраждалих. Є займання у двох будинках і господарських будівлях. Пошкоджено ще 10 будинків", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, станом на 17:00 було відомо про шістьох постраждалих.

 

Теги: #харківська_область

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