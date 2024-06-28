У Циркунах на Харківщині 6 поранених внаслідок російського удару

ЗС РФ завдали ударів по селу Циркуни на Харківщині щонайменше трьома КАБами, станом на 17:00 відомо про шістьох постраждалих, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Кількість постраждалих у Циркунах зросла до шести... Є загоряння приватного будинку та господарчої споруди. Ще два влучання - на території цивільного підприємства. Усі профільні служби працюють на місці", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.