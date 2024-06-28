Події

16:21 28.06.2024

Уряд розуміє, як покриватиме бюджетні потреби у 2025 році - Шмигаль

1 хв читати
Уряд розуміє, як покриватиме бюджетні потреби у 2025 році - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що в українського уряду є бачення, як покривати всі бюджетні потреби в майбутньому році.

"Усі ці речі (домовленості з партнерами - ІФ-У) дають нам розуміння, що не лише цього року ми покриваємо дефіцит бюджету і фінансуємо всі наші внутрішні потреби, а й також бачимо перспективи 2025 року, розуміємо, як покриватимемо всі бюджетні потреби", - сказав Шмигаль в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Зокрема, прем'єр зазначив, що частина потреб покриватиметься за рахунок EUR50 млрд доходів від заморожених російських активів.

Шмигаль також нагадав, що всі соціальні та бюджетні виплати здійснюються за підтримки партнерів і програмами співпраці.

"Хочу наголосити, що і цього року, і, як ми бачимо, наступного року ми виплачували, виплачуємо, і виплачуватимемо в повному обсязі всі соціальні платежі: пенсії, субсидії, всі кошти, які ми маємо платити українцям і українкам", - наголосив прем'єр.

Теги: #прогноз #уряд #бюджет

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:42 27.06.2024
Найближчими днями в Україні буде спекотно й без опадів, лише на заході короткочасні дощі

Найближчими днями в Україні буде спекотно й без опадів, лише на заході короткочасні дощі

05:06 27.06.2024
Підрозділи армії Болівії залишили площу перед палацом уряду

Підрозділи армії Болівії залишили площу перед палацом уряду

20:39 26.06.2024
"Укргазвидобування" за 5 міс. сплатило до бюджету майже 10 млрд грн ренти

"Укргазвидобування" за 5 міс. сплатило до бюджету майже 10 млрд грн ренти

16:20 26.06.2024
Україна може пройти зиму з мінімально можливими відключеннями - голова Держенергонагляду

Україна може пройти зиму з мінімально можливими відключеннями - голова Держенергонагляду

12:39 24.06.2024
В Україні найближчими днями утримається тепла погода, в окремих областях пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами

В Україні найближчими днями утримається тепла погода, в окремих областях пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами

12:25 23.06.2024
На початку тижня погода в Україні буде дощовою, місцями грози

На початку тижня погода в Україні буде дощовою, місцями грози

17:35 21.06.2024
Кабмін рекомендує НБУ розширити термін повернення валютної виручки на 1 міс. для низки агропродуктів і на 3 міс. для ОПК і машинобудування

Кабмін рекомендує НБУ розширити термін повернення валютної виручки на 1 міс. для низки агропродуктів і на 3 міс. для ОПК і машинобудування

12:14 21.06.2024
В Україні в суботу буде сухо, лише на заході пройдуть короткочасні дощі з градом і шквалами

В Україні в суботу буде сухо, лише на заході пройдуть короткочасні дощі з градом і шквалами

21:33 10.06.2024
Шмигаль: Відновлення енергетики - серед головних пріоритетів у межах роботи Платформи донорів для України

Шмигаль: Відновлення енергетики - серед головних пріоритетів у межах роботи Платформи донорів для України

13:20 04.06.2024
Україна зайняла 79 місце в міжнародному рейтингу бюджетної прозорості Open Budget Survey

Україна зайняла 79 місце в міжнародному рейтингу бюджетної прозорості Open Budget Survey

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зрозумілий і детальний план закінчення війни буде готовий цього року - Зеленський

Олександра Мартиненка посмертно нагороджено орденом "За заслуги" II ступеня

У рамках ініціативи Чехії передбачено закупівлю пів мільйона снарядів для України, їх поставлять до кінця року - Міноборони

Майно братів екснардепів Медведчука і Козака передано в управління держави - СБУ

Президентка Словенії: Україна - це та країна, яка має сама вирішувати, коли і за яких умов вона вестиме переговори з Росією

ОСТАННЄ

У ДНІПРІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОПЕРЕДЖАЛИ ПРО РАКЕТНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У Циркунах кількість постраждалих збільшилася до 8 осіб

Графіки відключень е/е в суботу також діятимуть усю добу - "Укренерго"

Зрозумілий і детальний план закінчення війни буде готовий цього року - Зеленський

Олександра Мартиненка посмертно нагороджено орденом "За заслуги" II ступеня

У Циркунах на Харківщині 6 поранених внаслідок російського удару

Росіяни з початку доби нарощують темпи наступальних дій - Генштаб ЗСУ

Актриса Сігурні Вівер удостоєна почесного "Золотого лева" Венеціанського кінофестивалю

Україна і Чехія підпишуть угоду про безпеку 18 липня в Лондоні

Внаслідок атаки ворожого БПЛА в Одрадокам'янці загинула людина - Херсонська ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА