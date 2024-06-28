Уряд розуміє, як покриватиме бюджетні потреби у 2025 році - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що в українського уряду є бачення, як покривати всі бюджетні потреби в майбутньому році.

"Усі ці речі (домовленості з партнерами - ІФ-У) дають нам розуміння, що не лише цього року ми покриваємо дефіцит бюджету і фінансуємо всі наші внутрішні потреби, а й також бачимо перспективи 2025 року, розуміємо, як покриватимемо всі бюджетні потреби", - сказав Шмигаль в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Зокрема, прем'єр зазначив, що частина потреб покриватиметься за рахунок EUR50 млрд доходів від заморожених російських активів.

Шмигаль також нагадав, що всі соціальні та бюджетні виплати здійснюються за підтримки партнерів і програмами співпраці.

"Хочу наголосити, що і цього року, і, як ми бачимо, наступного року ми виплачували, виплачуємо, і виплачуватимемо в повному обсязі всі соціальні платежі: пенсії, субсидії, всі кошти, які ми маємо платити українцям і українкам", - наголосив прем'єр.