Міносвіти розпочинає конкурсний відбір на створення мережі стартап-шкіл - інкубаторів - акселераторів на базі вишів та наукових установ

Міністерство освіти і науки України оголосило про початок конкурсного відбору щодо реалізації експериментального проєкту зі створення мережі стартап-шкіл - інкубаторів - акселераторів на базі закладів вищої освіти та наукових установ.

"Мережа стартап-шкіл - інкубаторів - акселераторів допоможе в запуску, масштабуванні та розвитку стартапів, спрямованих на використання й комерціалізацію науково-технічного (прикладного) результату, на початковому етапі їхнього розвитку, залученні інвесторів і налагодженні бізнес-зв'язків, наданні фінансової, експертної та іншої підтримки", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що шістьох переможців оберуть за такими критеріями: наявність комерційно ефективних наукових і науково-технічних проєктів; наявність інноваційної інфраструктури; досвід співпраці з бізнесом; потенціал розвитку екосистеми стартапів з урахуванням пріоритетів держави.

За правилами конкурсу, подання документів здійснюється в Національній електронній науково-інформаційній системі та буде доступне з 1 липня до 12:00 31 липня 2024 року.

Згідно з повідомленням, проєкт фінансуватиметься за кошти спеціального фонду державного бюджету, що отримані як зовнішній інструмент допомоги ЄС для виконання зобов'язань України в Рамковій програмі "Горизонт 2020".

Як повідомлялося, 29 квітня Кабінет Міністрів схвалив реалізацію експериментального проєкту зі створення на базі закладів вищої освіти та наукових установ мережі стартап-шкіл - інкубаторів - акселераторів.