Події

15:46 28.06.2024

Міносвіти розпочинає конкурсний відбір на створення мережі стартап-шкіл - інкубаторів - акселераторів на базі вишів та наукових установ

1 хв читати
Міносвіти розпочинає конкурсний відбір на створення мережі стартап-шкіл - інкубаторів - акселераторів на базі вишів та наукових установ

Міністерство освіти і науки України оголосило про початок конкурсного відбору щодо реалізації експериментального проєкту зі створення мережі стартап-шкіл - інкубаторів - акселераторів на базі закладів вищої освіти та наукових установ.

"Мережа стартап-шкіл - інкубаторів - акселераторів допоможе в запуску, масштабуванні та розвитку стартапів, спрямованих на використання й комерціалізацію науково-технічного (прикладного) результату, на початковому етапі їхнього розвитку, залученні інвесторів і налагодженні бізнес-зв'язків, наданні фінансової, експертної та іншої підтримки", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що шістьох переможців оберуть за такими критеріями: наявність комерційно ефективних наукових і науково-технічних проєктів; наявність інноваційної інфраструктури; досвід співпраці з бізнесом; потенціал розвитку екосистеми стартапів з урахуванням пріоритетів держави.

За правилами конкурсу, подання документів здійснюється в Національній електронній науково-інформаційній системі та буде доступне з 1 липня до 12:00 31 липня 2024 року.

Згідно з повідомленням, проєкт фінансуватиметься за кошти спеціального фонду державного бюджету, що отримані як зовнішній інструмент допомоги ЄС для виконання зобов'язань України в Рамковій програмі "Горизонт 2020".

Як повідомлялося, 29 квітня Кабінет Міністрів схвалив реалізацію експериментального проєкту зі створення на базі закладів вищої освіти та наукових установ мережі стартап-шкіл - інкубаторів - акселераторів.

Теги: #стартапи #міносвіти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:39 26.06.2024
Розпочалася реєстрація електронних кабінетів для вступників на основі 9 класів до закладів фахової передвищої освіти - Міносвіти

Розпочалася реєстрація електронних кабінетів для вступників на основі 9 класів до закладів фахової передвищої освіти - Міносвіти

10:24 26.06.2024
30 шкіл з усієї України стануть пілотними академічними ліцеями - Міносвіти

30 шкіл з усієї України стануть пілотними академічними ліцеями - Міносвіти

15:46 25.06.2024
Рішення Міносвіти України про нові правила вступу на аспірантуру було необхідним і єдино можливим - Бабак

Рішення Міносвіти України про нові правила вступу на аспірантуру було необхідним і єдино можливим - Бабак

18:01 24.06.2024
Міносвіти запроваджуватиме спеціальні держіспити для тих, хто вступив на аспірантуру у 2022 році, - заступник міністра освіти Винницький

Міносвіти запроваджуватиме спеціальні держіспити для тих, хто вступив на аспірантуру у 2022 році, - заступник міністра освіти Винницький

12:50 21.06.2024
Міносвіти не рекомендуватиме школам розпочинати навчальний рік раніше

Міносвіти не рекомендуватиме школам розпочинати навчальний рік раніше

09:43 05.06.2024
Міносвіти оприлюднило оновлений порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році

Міносвіти оприлюднило оновлений порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році

10:23 04.06.2024
Довідка про здобувача освіти тепер доступна для формування в ЄДЕБО - Міносвіти

Довідка про здобувача освіти тепер доступна для формування в ЄДЕБО - Міносвіти

15:24 31.05.2024
Україна та ще 17 країн-учасниць Договору про Антарктику заблокували надання Білорусі статусу консультативної сторони - Міносвіти

Україна та ще 17 країн-учасниць Договору про Антарктику заблокували надання Білорусі статусу консультативної сторони - Міносвіти

10:41 29.05.2024
МОН розгляне питання позбавлення Шкарлета, Баженкова й Онищенка наукових ступенів за плагіат після завершення судових процесів

МОН розгляне питання позбавлення Шкарлета, Баженкова й Онищенка наукових ступенів за плагіат після завершення судових процесів

17:26 28.05.2024
Підтримка антарктичної програми є стратегічним питанням, і Україна продовжуватиме це робити - Лісовий

Підтримка антарктичної програми є стратегічним питанням, і Україна продовжуватиме це робити - Лісовий

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У рамках ініціативи Чехії передбачено закупівлю пів мільйона снарядів для України, їх поставлять до кінця року - Міноборони

Майно братів екснардепів Медведчука і Козака передано в управління держави - СБУ

Президентка Словенії: Україна - це та країна, яка має сама вирішувати, коли і за яких умов вона вестиме переговори з Росією

Уряд Словенії схвалив додаткові EUR5 млн на гуманітарні потреби України - президент

Проїзд до Центрального залізничного вокзалу в Києві розблоковано - УЗ

ОСТАННЄ

Уряд розуміє, як покриватиме бюджетні потреби у 2025 році - Шмигаль

Внаслідок атаки ворожого БПЛА в Одрадокам'янці загинула людина - Херсонська ОВА

У Мукачеві затримано організатора підриву майна депутата Закарпатської облради

Через посилені ворожі обстріли на Харківщині розширено зону примусової евакуації сімей із дітьми - ОВА

У Данії вже підготували 50 українців для обслуговування F-16

Умєров і Єрмак провели зустріч в Анкарі з главою МЗС Туреччини

Унаслідок авіаудару по Нью-Йорку на Донеччині загинули 4 людини, ще 3 поранені, зокрема дитина - прокуратура

Окупанти кидають на штурми Часового Яру десантників, спецпризначенців і колишніх ув'язнених, ресурс загарбників нескінченний – 24 ОМБр

У рамках ініціативи Чехії передбачено закупівлю пів мільйона снарядів для України, їх поставлять до кінця року - Міноборони

Кабмін призначив Андрія Даника головою ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА