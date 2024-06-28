Через посилені ворожі обстріли на Харківщині розширено зону примусової евакуації сімей із дітьми - ОВА

Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з небезпечних для проживання населених пунктів Ізюмського, Богодухівського, Куп'янського, Чугуївського районів, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Рішення ухвалено у зв'язку з посиленими ворожими обстрілами", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він уточнив, що йдеться про села Загризове, Маліївка, Шийківка, Богуславка, Нова Кругляківка Ізюмського району, де загалом, за даними ОВА, живе 12 дітей із семи сімей; Олександрівка і Скорики Богодухівського району (за даними ОВА, звідти необхідно евакуювати 13 дітей із сім'ями), Моначинівка і Дорошівка Куп'янського району (20 дітей із сім'ями), а також про 24 населені пункти п’яти старостинських округів: Білоколодязького, Юрченківського, Новоолександрівського, Іванівського, Бугаївського Вовчансьої громади Чугуївського району (112 дітей із батьками).

Синєгубов запевнив, що вже визначено маршрути евакуації та заброньовано місця тимчасового проживання людей.