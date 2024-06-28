Події

14:29 28.06.2024

Окупанти кидають на штурми Часового Яру десантників, спецпризначенців і колишніх ув'язнених, ресурс загарбників нескінченний – 24 ОМБр

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Окупанти кидають на штурми Часового Яру десантників, спецпризначенців і колишніх ув'язнених, ресурс загарбників нескінченний – 24 ОМБр
Фото: 24 ОМБр

Воїни 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила заявляють, що спільно з іншими підрозділами продовжують стримувати наступ суттєво переважаючих сил супротивника в надзвичайно складних умовах.

"Окупанти кидають на штурми міста десантників, спецпризначенців та колишніх ув'язнених із загонів "Шторм-V", атакують безупинно в лоб та намагаються обійти його з флангів. Ресурс загарбників нескінченний - на зміну знищеним окупантам приходять нові й нові. Нам потрібно більше вогневих засобів, більше дронів, більше вашої підтримки", - йдеться в повідомленні в телеграм-канал.

У бригаді зазначили, що найбільш запеклі бої тривають у районі каналу Сіверський Донець - Донбас. Ворог нещадно знищує місто всіма можливими засобами, застосовує величезну кількість FPV-дронів, скидів по захисниках міста.

"Ми стоїмо, але в наших лавах також є втрати. Вічна слава загиблим солдатам, сержантам та офіцерам. Помстимося. Битва за Часів Яр триває, бійці ціною титанічних зусиль боронять місто. Підтримуйте воїнів", - ідеться в повідомленні.

Теги: #24_омбр #часів_яр #ситуація

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