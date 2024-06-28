Зеленський і президентка Словенії вшанували в Києві пам'ять загиблих українських воїнів

Фото: Сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський і президентка Словенії Наташа Пірц Мусар, яка перебуває в Києві з візитом, у День Конституції вшанували пам'ять захисників і захисниць, які віддали свої життя за Україну.

Як повідомляється на сайті глави Української держави в п'ятницю, воїни почесної варти встановили вінки від глав держав до Стіни пам'яті загиблих за Україну на Михайлівській площі в Києві. Під звуки труби президенти віддали шану полеглим воїнам.