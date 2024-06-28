Події

12:49 28.06.2024

Окупанти втратили за минулу добу на харківському напрямку 119 осіб і 17 одиниць техніки - Генштаб

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Окупанти втратили за минулу добу на харківському напрямку 119 осіб і 17 одиниць техніки - Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Втрати російських військ за минулу добу на харківському напрямку становили 119 осіб убитими й пораненими, знищено чотири артилерійські системи і 13 автомобілів, повідомляється в оперативній інформації про російське вторгнення станом на 10.00 п'ятниці, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Загалом на фронті минулої доби відбулося 140 бойових зіткнень. Повітряні сили та ракетні війська й артилерія Сил оборони України вразили п'ять районів зосередження особового складу та військової техніки окупантів, один засіб протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, а також три склади боєприпасів.

У свою чергу ворог завдав за минулу добу по позиціях українських військ і населених пунктах семи ракетних ударів із застосуванням дев'яти ракет, 48 авіаційних ударів (зокрема, із застосуванням 77 керованих авіабомб), здійснив майже 4300 обстрілів, зокрема 109 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню, понад 1300 атак дронами-камікадзе різних типів.

Минулої доби сукупні втрати російських окупантів становили 1170 осіб. Знищено 24 ворожі танки, 21 бойову броньовану машину, 60 артилерійських систем, 50 безпілотних літальних апаратів, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, один літак, п'ять крилатих ракет, 46 автомобілів та 11 одиниць спеціальної техніки.

Теги: #генштаб_зсу #фронт #втрати_ворога

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