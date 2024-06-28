Події

11:43 28.06.2024

За минулу добу на півдні та сході України збили шість ворожих БПЛА - ПС ЗСУ

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За минулу добу в зонах відповідальності повітряного командування "Південь" і повітряного командування "Схід" українські сили збили шість ворожих БПЛА, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"За минулу добу 27 червня в зонах відповідальності повітряного командування "Південь" та повітряного командування "Схід" збито шість БПЛА а саме: два ударних типу "Ланцет", розвідувальні типу ZALA, "Орлан-10", SuperCam та один БПЛА, тип якого встановлюється", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в п'ятницю.

Теги: #пс_зсу #бпла

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