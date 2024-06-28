За минулу добу на півдні та сході України збили шість ворожих БПЛА - ПС ЗСУ

За минулу добу в зонах відповідальності повітряного командування "Південь" і повітряного командування "Схід" українські сили збили шість ворожих БПЛА, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"За минулу добу 27 червня в зонах відповідальності повітряного командування "Південь" та повітряного командування "Схід" збито шість БПЛА а саме: два ударних типу "Ланцет", розвідувальні типу ZALA, "Орлан-10", SuperCam та один БПЛА, тип якого встановлюється", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в п'ятницю.