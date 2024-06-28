Проїзд до Центрального залізничного вокзалу в Києві розблоковано - УЗ

Проїзд до Центрального залізничного вокзалу в Києві розблоковано, повідомило АТ "Укрзалізниця" (УЗ).

"Шлях до вокзалу вільний, їдемо далі за розкладом", - ідеться в повідомленні.

Раніше УЗ повідомила, що проїзд до центрального вокзалу в Києві частково заблоковано через дії протестувальників, відправлення поїздів затримується на 10 хвилин. Киянам і гостям столиці радили користуватися Південним вокзалом.

В УЗ уточнювали, що акція не має стосунку до діяльності УЗ і залізничних вокзалів станції Київ-Пасажирський.