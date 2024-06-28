Директору Департаменту захисту довкілля повідомлено про підозру у службовій недбалості - КМДА

Представники слідчого управління Головного управління Нацполіції в м. Києві вручили повідомлення про підозру у службовій недбалості директору Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександру Возному, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Справа стосується подій 2022 року і пов’язана з прибиранням території міста від шин, які кияни на початку повномасштабного вторгнення масово звозили на блокпости для їх облаштування", - зазначають у КМДА.

У департаменті заявили, що коли потреби в шинах на блокпостах уже не було, Управління екології та природних ресурсів КМДА отримало доручення прибрати території міста від безхазяйних відходів.

Виконавця робіт було визначено через систему публічних закупівель Prozorro. З переможцем тендера уклали договір, який передбачав вивезення безхазяйних відходів (відпрацьовані шини), а також виконання робіт із безпечного збирання, перевезення, зберігання та переробки.

"Шини оперативно прибрали з майданчиків зберігання, а на підтвердження виконання робіт було здійснено відеофіксацію. Із моменту потрапляння безхазяйних відходів до підрядника у них з’явився цілком конкретний власник, який мав їх утилізувати. Водночас претензією правоохоронних органів є те, що управління не проконтролювало процес утилізації шин, хоча це є відповідальністю підрядника", - наголошується в повідомленні.

У свою чергу Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА зацікавлений у прозорому та неупередженому розслідуванні та готовий до співпраці з правоохоронними органами. Директор Департаменту доводитиме безпідставність обвинувачення в суді.