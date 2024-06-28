Події

10:26 28.06.2024

Унаслідок обстрілів на Донеччині три людини загинули, 18 поранені - голова ОВА

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Унаслідок обстрілів на Донеччині три людини загинули, 18 поранені - голова ОВА
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

За минулу добу російські окупанти обстріляли Курахове Донецької області, внаслідок чого загинули дві людини і дві поранені, також дві людини дістали поранень у Курахівській громаді, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Також унаслідок ворожих обстрілів поранена людина в Гірнику, 6 - у Селидовому, 1 людина загинула і 3 поранені в Торецьку, ще 3 людини дістали поранень у Північному і 2 - у Нью-Йорку.

Крім цього, 10 будинків пошкоджені в Дачному, 7 багатоповерхівок, 5 приватних будинків і 4 адмінбудівлі - у Селидовому, 5 будинків - у Зарічному, 2 адмінбудівлі та магазин - у Лимані, 8 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 промислові будівлі - у Часовоярській громаді.

Окупанти обстріляли околиці Костянтинівської та Новодонецької громад.

Загалом за добу ворог 22 рази обстріляв населені пункти Донецької області. Із лінії фронту евакуйовано 239 осіб, зокрема 38 дітей.

Теги: #донецька_область #філашкін #обстріл

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