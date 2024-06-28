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09:55 28.06.2024

Єрмак у День Конституції: Це символ нашої держави

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Єрмак у День Конституції: Це символ нашої держави

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у День Конституції України назвав її "символом" держави.

"28 років демократичній та людиноцентричній Конституції України. Це символ нашої держави, боротьби за свободу, історії та незалежності", - написав він у телеграм-каналі.

Керівник ОП зазначив, що "давність наших демократичних традицій налічує вже понад три століття. У 1710-му році світ побачив "Пакти та конституції прав і вольностей Війська Запорозького" Пилипа Орлика. Сучасна Конституція України є спадкоємицею славних традицій".

"Права та свободи – це скарб. Сьогодні наш народ демонструє, якою великою ціною дається захист демократії та прагнення жити у власній державі. Я вітаю справжніх захисників Конституції – воїнів та всіх українців, які власними силами та ресурсами зберегли нашу державу", - наголосив він.

Теги: #єрмак #конституція_україни

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