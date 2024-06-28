Сирський: Конституція передбачає не тільки права і свободи, а й покладає на громадян України обов'язки

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Конституція передбачає не тільки права і свободи, а й покладає на громадян обов'язки.

"Конституція передбачає не лише права і свободи, але й покладає на кожного громадянина України обов’язки", - йдеться в його телеграм-каналі.

Він зазначив, що ст. 65 Конституції встановлює, що "Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України".

"Це стаття Конституції України особливо символічна і важлива зараз, в час повномасштабної російської агресії", - наголосив головком.

Водночас він привітав українських захисників і захисниць, які захищають незалежність, державний суверенітет, недоторканність українських кордонів.