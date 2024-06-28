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09:44 28.06.2024

Шмигаль: Конституція України стала однією з основ, на якій ми будуємо сильну, демократичну і суверенну державу

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Шмигаль: Конституція України стала однією з основ, на якій ми будуємо сильну, демократичну і суверенну державу
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/7896

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Конституція України відображає такі цінності українців, як свобода, честь і гідність.

"Конституція України, ухвалена рівно 28 років тому, стала однією з основ, на якій ми будуємо сильну, демократичну та суверенну державу. Вона відображає цінності нашого народу - свободу, честь, гідність - які щодня й щохвилини українці боронять від посягань російського агресора. Відображає наш напрямок розвитку - як рівноправного члена Європейського Союзу та НАТО. Заради цього ми єднаємось. Щоб жити у вільній, заможній, квітучій, європейській Україні", - написав Шмигаль у телеграм-каналі з нагоди Дня Конституції України.

Прем'єр подякував кожному, хто став на захист країни і хто докладає зусиль заради спільної мети.

"Разом захищаємо та змінюємо нашу країну. З Днем Конституції! Слава Україні!", - підсумував він.

Теги: #шмигаль #конституція_україни

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