Події

07:01 28.06.2024

Лідери ЄС закликали активізувати підтримку енергетичного сектору України

2 хв читати
Лідери ЄС закликали активізувати підтримку енергетичного сектору України

Лідери Європейського союзу вважають за необхідне активізувати підтримку енергетичного сектору України та прискорити підготовку до підтримки у зимовий період.

"Європейська Рада закликає терміново активізувати підтримку енергетичного сектору України з боку Європейського Союзу та держав-членів у координації з партнерами. Вона пропонує Комісії, Високому представнику та Раді прискорити підготовку до підтримки України взимку", - сказано у висновках Європейської ради, схвалених у четвер ході засідання.

Крім того, Європейська рада привітала підсумки Конференції з відновлення України, що відбулася 11 та 12 червня 2024 року у Берліні.

"Зважаючи на погіршення гуманітарної ситуації, особливо в прифронтових регіонах України, вкрай важливо продовжувати надавати гуманітарну допомогу та допомогу в галузі цивільного захисту, а також забезпечувати гуманітарний доступ. Європейський Союз, як і раніше, відданий підтримці відновлення та реконструкції України, включаючи допомогу в розмінуванні, в координації" з міжнародними партнерами. У цьому контексті, після позитивної оцінки Радою Плану України, Європейська Рада вітає швидке виділення до 1,89 млрд євро у вигляді попереднього фінансування для допомоги Україні у її відновленні та реконструкції, що є особливо актуальним в енергетичному секторі", - наголошується в документі.

Лідери ЄС також привітали нещодавнє продовження мандату Консультативної місії ЄС для України (КМЕС).

"Це дозволить місії активізувати свої зусилля на звільнених та прилеглих територіях України на підтримку відновлення верховенства права та повернення державних служб на ці території", - йдеться у висновках.

Крім того, Європейська Рада привітала ухвалення переговорних рамок та проведення першої Міжурядової конференції з приєднання України.

"Європейський Союз продовжить тісно співпрацювати з Україною та підтримувати її зусилля щодо реформування на європейському шляху", - запевнили лідери ЄС.

Теги: #підтримка #єс #енергосектор

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:11 28.06.2024
Лідери ЄС заявляють про необхідність притягнення керівництва РФ до відповідальності за війну проти України

Лідери ЄС заявляють про необхідність притягнення керівництва РФ до відповідальності за війну проти України

07:04 28.06.2024
Лідери ЄС вітають безпекову Угоду Україна-ЄС

Лідери ЄС вітають безпекову Угоду Україна-ЄС

07:00 28.06.2024
Лідери ЄС вважають за необхідне продовжити роботу щодо спрямування доходів від заморожених росактивів Україні – висновки саміту ЄС

Лідери ЄС вважають за необхідне продовжити роботу щодо спрямування доходів від заморожених росактивів Україні – висновки саміту ЄС

06:58 28.06.2024
Лідери ЄС запропонували фон дер Ляєн на пост президента Єврокомісії, Кошту обрали новим президентом Євроради та Каллас обрали на посаду Високого представника

Лідери ЄС запропонували фон дер Ляєн на пост президента Єврокомісії, Кошту обрали новим президентом Євроради та Каллас обрали на посаду Високого представника

00:57 28.06.2024
ЄС став останнім з оригінальних підписантів Декларації G7, який надав Україні свої зобов'язання щодо безпеки

ЄС став останнім з оригінальних підписантів Декларації G7, який надав Україні свої зобов'язання щодо безпеки

16:34 27.06.2024
Зеленський про Білорусь: Це також європейська нація, яка має бути в Європі в майбутньому

Зеленський про Білорусь: Це також європейська нація, яка має бути в Європі в майбутньому

16:03 27.06.2024
Мішель: Після Саміту миру ЄС підтримає Україну в подальших кроках

Мішель: Після Саміту миру ЄС підтримає Україну в подальших кроках

14:55 27.06.2024
Зеленський розраховує на колишню підтримку з боку Франції після проведення там дострокових парламентських виборів

Зеленський розраховує на колишню підтримку з боку Франції після проведення там дострокових парламентських виборів

14:14 27.06.2024
Мішель - Зеленському: Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки знадобиться

Мішель - Зеленському: Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки знадобиться

09:06 27.06.2024
У Брюсселі відбудеться саміт ЄС: підпишуть угоду з Україною про гарантії безпеки, оберуть керівництво ЄС

У Брюсселі відбудеться саміт ЄС: підпишуть угоду з Україною про гарантії безпеки, оберуть керівництво ЄС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу втратили 1170 осіб

Лідери ЄС заявляють про необхідність притягнення керівництва РФ до відповідальності за війну проти України

Лідери ЄС закликали активізувати надання військової допомоги Україні - висновки саміту ЄС

Лідери ЄС вітають безпекову Угоду Україна-ЄС

Лідери ЄС вважають за необхідне продовжити роботу щодо спрямування доходів від заморожених росактивів Україні – висновки саміту ЄС

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли чотири прикордонні громади Сумської області

Окупанти за добу втратили 1170 осіб

Ворог обстріляв Галицинівську громаду Миколаївської області

Окупанти вранці вдарили дронами по райцентру Нікополя

У результаті обстрілів окупантами Пологівського району Запорізької області поранено двох людей

Розвідка США заявляє про наближення війни між Ізраїлем і "Хезболлою"

Поблизу ЗАЕС було зруйновано станцію радіаційного моніторингу

Окупанти за добу 32 рази обстріляли десять громад Сумської області

Постраждали двоє людей у Миколаєві

Орбан відмовився підтримувати кандидатуру фон дер Ляєн головою Єврокомісії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА