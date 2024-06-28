Лідери ЄС запропонували фон дер Ляєн на пост президента Єврокомісії, Кошту обрали новим президентом Євроради та Каллас обрали на посаду Високого представника

Європейська рада запропонувала кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на пост президента Європейської комісії, обрала Антоніо Кошту президентом Європейської ради і обрала Каю Каллас на посаду Високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики.

Про відповідне рішення повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Європейська Рада пропонує фон дер Ляєн кандидатом на пост президента Європейської комісії", - написав він в одному записі.

Другий запис був присвячений висуванню колишнього прем'єр-міністра Португалії Антоніу Кошти на посаду президента Європейської ради: "Європейська рада обирає Антоніу Кошту новим президентом Європейської ради".

Щодо чинного прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас Мішель написав: "Європейська Рада обирає Каю Каллас кандидатом на посаду Високого представника з питань зовнішньої політики та політики безпеки".