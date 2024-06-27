Двоє загиблих та двоє поранених внаслідок обстрілу ворогом Курахове

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Російські війська у четвер увечері обстріляли з "ураганів" центр Курахове Донецької області, внаслідок цього загинули двоє людей, ще двоє поранені, повідомляє голова ОВА Вадим Філашкін.

"2 особи загинули і 2 поранені внаслідок обстрілу Курахового", - сказано у його телеграм-каналі.

За його словами, росіяни ввечері вдарили по центру з "ураганів", вбивши сорокарічних чоловіка та жінку. Двоє поранених доставлено до лікарень.

Обсяги руйнувань встановлюють, додав він.

"Новини про чергові жертви росіян надходять по кілька разів на день", - зазначив голова ОВА.