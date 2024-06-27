Події

23:07 27.06.2024

Двоє загиблих та двоє поранених внаслідок обстрілу ворогом Курахове

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Двоє загиблих та двоє поранених внаслідок обстрілу ворогом Курахове
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

 Російські війська у четвер увечері обстріляли з "ураганів" центр Курахове Донецької області, внаслідок цього загинули двоє людей, ще двоє поранені, повідомляє голова ОВА Вадим Філашкін.

"2 особи загинули і 2 поранені внаслідок обстрілу Курахового", - сказано у його телеграм-каналі.

За його словами, росіяни ввечері вдарили по центру з "ураганів", вбивши сорокарічних чоловіка та жінку. Двоє поранених доставлено до лікарень.

Обсяги руйнувань встановлюють, додав він.

"Новини про чергові жертви росіян надходять по кілька разів на день", - зазначив голова ОВА.

Теги: #україна #донецька #жертви #обстріл

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