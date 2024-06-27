"ДТЕК" під'єднав жителів Шевченківського району Києва, які залишилися без світла внаслідок аварії на ПС

"ДТЕК" повернув світло в Шевченківський район столиці, 18 будинків якого залишилися без електрики внаслідок аварії на трансформаторній підстанції.

"Сьогодні о 18.17 у Шевченківському районі столиці сталася аварія на трансформаторній станції із задимленням. 18 будинків залишилися без світла. За годину нам вдалося заживити всі будинки за резервними схемами", - йдеться в повідомленні ДТЕК у телеграм-каналі.

Згідно з ним, задимлення також ліквідовано.

"Зараз оглядаємо обладнання, щоб установити причини аварії", - пояснив енергохолдинг.

Як повідомлялося з посиланням на мера Києва Віталія Кличка, в четвер увечері внаслідок короткого замикання на трансформаторній підстанції в Шевченківському районі столиці без енергопостачання залишилася 1 тис. споживачів. Руйнувань і постраждалих немає.