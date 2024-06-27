Зеленський обговорив із Науседою і Каллас майбутній саміт НАТО у Вашингтоні

Під час робочого візиту до Брюсселя президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою і прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас.

Як повідомляє пресслужба президента, під час зустрічей сторони обговорили ситуацію на полі бою, а також оборонні потреби України.

Крім цього, співрозмовники окремо приділили увагу саміту НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні. Сторони погодилися, що на ньому мають бути ухвалені сильні рішення щодо оборонної підтримки України.

"Важливо, щоб на саміті прозвучали принципові заяви та були ухвалені рішення щодо майбутнього членства України в альянсі", - наголошується в повідомленні.