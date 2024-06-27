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16:34 27.06.2024

Зеленський про Білорусь: Це також європейська нація, яка має бути в Європі в майбутньому

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Зеленський про Білорусь: Це також європейська нація, яка має бути в Європі в майбутньому

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті голів Європейського Союзу в Брюсселі в четвер, заявив, що було б справедливим із боку ЄС прийняти до союзу і Україну, і Молдову з Грузією, а також у майбутньому Білорусь.

"Я впевнений, що будь-яка європейська нація, яка поділяє європейські цінності, має бути частиною європейської сім'ї", - заявив він, додавши, що "це було б справедливо щодо України, і щодо Молдови, Грузії, а також Білорусі".

Говорячи про Білорусь, Зеленський заявив, що "упевнений, що будуть рішення (Євросоюзу - ІФ-У) і щодо Білорусі, тому що це також європейська нація, яка має бути в Європі в майбутньому".

Теги: #білорусь #єс #зеленський

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