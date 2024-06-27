Мішель: Після Саміту миру ЄС підтримає Україну в подальших кроках

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявляє, що після Саміту миру, що відбувся у Швейцарії 15-16 червня, Європейський союз сповнений рішучості підтримувати Україну.

Відкриваючи в четвер у Брюсселі саміт Європейського союзу, в якому бере участь президент України Володимир Зеленський, Мішель нагадав, що не так давно у Швейцарії відбувся важливий Саміт миру. "Я хотів би привітати вас і Україну з результатом, з підсумками цього мирного саміту. Це було важливо для того, щоб згуртувати більшу частину міжнародного співтовариства і висловити нашу спільну підтримку Статуту ООН, територіальної цілісності та суверенітету України", - зазначив президент Євроради.

Крім того, за його словами, цей саміт був важливим із погляду "визначення деяких конкретних наслідків війни для світу і спробувати взаємодіяти з партнерами в усьому світі, щоб ми могли спробувати доставити і домогтися певного прогресу в гуманітарній сфері, у сфері енергетики, у сфері продовольчої безпеки".

"Ми сповнені рішучості підтримати вас, щоб після цієї зустрічі, що відбулася у Швейцарії, могли бути корисні подальші дії", - заявив Мішель.