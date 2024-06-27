Події

14:14 27.06.2024

Мішель - Зеленському: Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки знадобиться

2 хв читати
Мішель - Зеленському: Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки знадобиться

Президент Європейської ради Шарль Мішель підтверджує, що Європейський Союз підтримуватиме Україну скільки знадобиться, підтвердженням чому буде також підписання двосторонньої угоди про гарантії безпеки.

Вітаючи в четвер у будівлі Європейської ради президента України Володимира Зеленського, Мішель сказав: "Сьогодні ми зможемо підписати двосторонню угоду про безпеку з Україною, що є дуже важливим, тому що цим ми надішлемо меседж, що ми маємо намір підтримувати Україну так довго, скільки це знадобиться".

Президент Євроради нагадав, що коли Україна вирішила подати заявку на членство в ЄС, було ухвалено рішення надати Україні статус кандидата. "Дуже добре, що тільки кілька днів тому ми змогли сказати "так" і почати переговори з Україною. Це - додатковий крок, який демонструє нашу прихильність вам особисто, вашому лідерству і політичній волі народу України приєднатися до ЄС", - сказав Мішель.

Він також констатував, що ЄС підтримує Україну не лише у військовій допомозі, а й у фінансовому відношенні. "Ми прийняли рішення націлитися на доходи від заморожених активів, ухваливши важливі рішення на рівні ЄС. Це означає, що в тижні і місяці, які послідують, перше виділення коштів буде конкретним і ефективним. Ми також працюємо з партнерами з "Великої сімки", щоб надати додаткові EUR50 млрд. Я думаю, що це надзвичайно важливо - ми надішлемо сигнал, що Росія нас не залякає, що ми абсолютно прихильні (підтримці України) - тому що ми знаємо, що якщо Україна б'ється, захищаючи своє майбутнє, майбутнє своїх дітей, якщо вони (українці) б'ються, щоб захистити свою землю, вони також б'ються, щоб захистити наші спільні цінності, наші мрії про великий мир, добробут і безпеку. Ви тут вдома, ми хочемо вас підтримувати", - деталізував Мішель.

Президент Євроради повідомив, що президент Зеленський "знову звернеться до Європейської ради".

Лідери України та ЄС зробили цю заяву для преси на тлі встановлених прапорів України та ЄС.

Теги: #підтримка #зеленський #мішель

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:55 27.06.2024
Зеленський розраховує на колишню підтримку з боку Франції після проведення там дострокових парламентських виборів

Зеленський розраховує на колишню підтримку з боку Франції після проведення там дострокових парламентських виборів

14:41 27.06.2024
Україна та партнери мають підготувати план дій за пунктами Формули миру протягом кількох місяців, щоб зупинити агресію РФ, - Зеленський

Україна та партнери мають підготувати план дій за пунктами Формули миру протягом кількох місяців, щоб зупинити агресію РФ, - Зеленський

13:57 27.06.2024
Столтенберг зустрінеться із Зеленським у Брюсселі

Столтенберг зустрінеться із Зеленським у Брюсселі

13:52 27.06.2024
Зеленський прибув до Брюсселя для участі в засіданні Євроради та підписання безпекових угод із партнерами

Зеленський прибув до Брюсселя для участі в засіданні Євроради та підписання безпекових угод із партнерами

10:49 27.06.2024
Зеленський запросив Організацію американських держав долучитися до розроблення плану дій щодо примусу Росії до миру відповідно до Формули миру

Зеленський запросив Організацію американських держав долучитися до розроблення плану дій щодо примусу Росії до миру відповідно до Формули миру

10:05 27.06.2024
Зеленський ушанував пам'ять загиблих захисників України на Личаківському кладовищі у Львові

Зеленський ушанував пам'ять загиблих захисників України на Личаківському кладовищі у Львові

19:38 26.06.2024
Литва виділить на підтримку України щонайменше 0,25% ВВП - Науседа

Литва виділить на підтримку України щонайменше 0,25% ВВП - Науседа

13:52 26.06.2024
Зеленський привітав Рютте з призначенням на посаду генсека НАТО

Зеленський привітав Рютте з призначенням на посаду генсека НАТО

13:01 26.06.2024
Зеленський доручив спростити процедуру видачі документів на зруйноване житло в прифронтових регіонах - нарада в Донецькій області

Зеленський доручив спростити процедуру видачі документів на зруйноване житло в прифронтових регіонах - нарада в Донецькій області

12:23 26.06.2024
Зеленський вручив держнагороди військовослужбовцям ЗСУ, які воюють на покровському напрямку

Зеленський вручив держнагороди військовослужбовцям ЗСУ, які воюють на покровському напрямку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна та партнери мають підготувати план дій за пунктами Формули миру протягом кількох місяців, щоб зупинити агресію РФ, - Зеленський

СБУ затримала в Одесі сімох блогерів, які передавали ворогові локації ЗСУ і ТЦК

У Києві дістали з-під вагона метро чоловіка, який упав на рейки, рух "червоною" лінією відновлено

Україна отримала транш EUR1,9 млрд від ЄС за Ukraine Facility

Зеленський запросив Організацію американських держав долучитися до розроблення плану дій щодо примусу Росії до миру відповідно до Формули миру

ОСТАННЄ

Сили оборони України витіснили російські сили з мікрорайону Канал у м. Часовому Яру - ОСУВ "Хортиця"

Боррель: Цей саміт особливо важливий, тому що ЄС підпише з Україною угоду про гарантії безпеки

Україна прагне перейти на прямі контракти з виробниками озброєння - Міноборони

Найвищу активність росіяни проявляють на торецькому та курахівському напрямках - Генштаб ЗСУ

IKEA готує відновлення роботи мережі в Україні

СБУ затримала в Одесі сімох блогерів, які передавали ворогові локації ЗСУ і ТЦК

У Києві дістали з-під вагона метро чоловіка, який упав на рейки, рух "червоною" лінією відновлено

Україна отримала транш EUR1,9 млрд від ЄС за Ukraine Facility

Найближчими днями в Україні буде спекотно й без опадів, лише на заході короткочасні дощі

Явка на основних сесіях НМТ-2024 становила 92,19%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА