Мішель - Зеленському: Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки знадобиться

Президент Європейської ради Шарль Мішель підтверджує, що Європейський Союз підтримуватиме Україну скільки знадобиться, підтвердженням чому буде також підписання двосторонньої угоди про гарантії безпеки.

Вітаючи в четвер у будівлі Європейської ради президента України Володимира Зеленського, Мішель сказав: "Сьогодні ми зможемо підписати двосторонню угоду про безпеку з Україною, що є дуже важливим, тому що цим ми надішлемо меседж, що ми маємо намір підтримувати Україну так довго, скільки це знадобиться".

Президент Євроради нагадав, що коли Україна вирішила подати заявку на членство в ЄС, було ухвалено рішення надати Україні статус кандидата. "Дуже добре, що тільки кілька днів тому ми змогли сказати "так" і почати переговори з Україною. Це - додатковий крок, який демонструє нашу прихильність вам особисто, вашому лідерству і політичній волі народу України приєднатися до ЄС", - сказав Мішель.

Він також констатував, що ЄС підтримує Україну не лише у військовій допомозі, а й у фінансовому відношенні. "Ми прийняли рішення націлитися на доходи від заморожених активів, ухваливши важливі рішення на рівні ЄС. Це означає, що в тижні і місяці, які послідують, перше виділення коштів буде конкретним і ефективним. Ми також працюємо з партнерами з "Великої сімки", щоб надати додаткові EUR50 млрд. Я думаю, що це надзвичайно важливо - ми надішлемо сигнал, що Росія нас не залякає, що ми абсолютно прихильні (підтримці України) - тому що ми знаємо, що якщо Україна б'ється, захищаючи своє майбутнє, майбутнє своїх дітей, якщо вони (українці) б'ються, щоб захистити свою землю, вони також б'ються, щоб захистити наші спільні цінності, наші мрії про великий мир, добробут і безпеку. Ви тут вдома, ми хочемо вас підтримувати", - деталізував Мішель.

Президент Євроради повідомив, що президент Зеленський "знову звернеться до Європейської ради".

Лідери України та ЄС зробили цю заяву для преси на тлі встановлених прапорів України та ЄС.