Найбільший світовий меблевий ритейлер IKEA готує відновлення роботи мережі в Україні, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела на ринку.

"Після початку війни ритейлер звільнив більшість персоналу. Наразі весь необхідний персонал набрано. Більше того, обговорюється бронювання частини співробітників перед стартом роботи", - повідомило одне з джерел агентства.

Дату початку роботи має оголосити центральний офіс. За даними Forbes Ukraine, рішення про відновлення роботи керівництво IKEA погодило в травні.

Як повідомлялося, у травні 2020 року відбувся офіційний запуск інтернет-магазину IKEA в Україні паралельно з пунктами видачі в київських ТЦ Auchan Rive Gauche і Metro Cash & Carry. У грудні 2020 року відкрився третій пункт видачі в ТРЦ Lavina Mall. У 2021 році було відкрито перший фізичний магазин на другому поверсі в ТРЦ Blockbuster Mall у Києві.

IKEA - заснована у Швеції нідерландська виробничо-роздрібна торговельна група, одна з найбільших у світі торговельних мереж з продажу меблів і товарів для дому.

Станом на травень 2024 року IKEA налічувала 473 магазини в 63 країнах. Оборот мережі за підсумками 2023 року зріс до EUR29 млрд, що на 5% вище за результати 2022 року.