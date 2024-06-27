Події

13:14 27.06.2024

У Києві дістали з-під вагона метро чоловіка, який упав на рейки, рух "червоною" лінією відновлено

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Чоловіка, який потрапив під потяг, що прибув на станцію "Університет" київського метрополітену в четвер, госпіталізовано в шоковому стані без травматичної ампутації кінцівок.

"Об 11:57 деблоковано потерпілого з-під вагона метро. У шоковому стані без травматичної ампутації нижніх кінцівок. Потерпілого передано працівникам швидкої", - повідомляють на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

На сайті Київської міської державної адміністрації з посиланням на дані комунального підприємства "Київський метрополітен" повідомляють, що рух Святошинсько-Броварською (М1, "червоною") лінією київського метрополітену відновлено у звичайному режимі.

Як повідомлялося, інформація про потрапляння людини на колію під поїзд, що прибуває, на станції метро "Університет" надійшла о 10:56. Рятувальники почали деблокування потерпілого, який опинився під першим вагоном поїзда із затиснутими ногами. Рух поїздів на лінії було організовано від станції "Академмістечко" до станції "Шулявська" і від станції "Хрещатик" до станції "Лісова", а чотири станції між "Шулявською" і "Хрещатиком" та пересадковий вузол "Театральна" - "Золоті ворота" було закрито на вхід. Пізніше між "Шулявською" і "Хрещатиком" було організовано човниковий рух, пересадковий вузол відновив роботу, але через станцію "Університет" поїзди прямували без зупинки.

Теги: #інцидент #метро #рух

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