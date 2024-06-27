Події

12:35 27.06.2024

"Метінвест" спрямував на підтримку України $209 млн за 27 місяців війни, з яких на допомогу армії 57% і на працівників 23%

2 хв читати
"Метінвест" спрямував на підтримку України $209 млн за 27 місяців війни, з яких на допомогу армії 57% і на працівників 23%

Гірничо-металургійна група "Метінвест" від початку повномасштабної війни спрямувала на допомогу Україні та її громадянам $209 млн, з яких на потреби армії в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова - 57%, на допомогу співробітникам - 23%, на гуманітарні та інші проєкти - 17%, на медичну допомогу - 4%.

Згідно з презентацією "Метінвесту" на Barclays ESG Emerging Markets Corporate Day, датованою 26 червня поточного року, на підтримку військових група надала захисне обладнання особового складу ЗСУ, Нацгвардії, Сил Тероборони та Нацполіції.

Водночас було закуплено і направлено військовим 370 мобільних укриттів-сховищ, 150 тис. бронежилетів, більшість з яких виготовлено з використанням пластини з броньової сталі "Метінвесту", 25 тис. шоломів, 2000 тепловізорів та інше обладнання. Компанія виготовила і поставила захисникам України 250 несправжніх цілей військової техніки, 80 тис. протитанкових їжаків і шипованих ланцюгів, 70 мобільних баггі та 5000 польових печей.

Військовим також було відправлено понад 4900 дронів-розвідників. Для захисту України на воді група пожертвувала 10 високошвидкісних човнів і 800 самонадувних рятувальних жилетів.

Українські активи "Метінвесту" надали 520 автомобілів, 100 машин швидкої допомоги та 1,4 млн літрів пального на передову. Група також інвестувала в будівництво протимінного центру для навчання фахівців з розмінування територій після бойових дій.

У рамках гуманітарних та інших проєктів "Метінвест" спільно з іншими компаніями СКМ і за сприяння Фонду Ріната Ахметова, зокрема, створив і фінансує центр гуманітарної допомоги "Рятуємо життя" з наданням продуктів харчування та інших предметів першої необхідності.

У рамках меддопомоги компанія постачає життєво необхідні ліки, обладнання та витратні матеріали для місцевих лікарень. Група профінансувала розвиток медпослуг і реконструкцію лікарень. Спільно з благодійним фондом "Пульс" група сприяє розвитку тактичної медицини.

Серед соціальних проєктів - підтримка своїх співробітників та їхніх родин шляхом надання психологічних послуг, запровадження додаткового бонусу для працівників, розробка програми для ветеранів ЗСУ. У 2023 році чисельність персоналу групи скоротилася на 7% порівняно з попереднім роком, у військах оборони пройшло службу близько 6000 співробітників на кінець минулого року.

В умовах війни група зосередила свою увагу на підвищенні безпеки на виробництві - у 2023 році витрати на охорону здоров'я та безпеку зросли на 16% порівняно з 2022 роком.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #допомога #метінвест

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:59 25.06.2024
"Метінвест" передав розвідникам ГУР три швидкісні броньовані десантні кораблі на 165 млн грн

"Метінвест" передав розвідникам ГУР три швидкісні броньовані десантні кораблі на 165 млн грн

14:50 24.06.2024
У пологові будинки доставлено понад 5,5 тис. нових "Пакунків малюка" - Держслужба у справах дітей

У пологові будинки доставлено понад 5,5 тис. нових "Пакунків малюка" - Держслужба у справах дітей

21:03 22.06.2024
Зеленський про військову допомогу: Ми вдячні за затверджені пакети, але вони нам потрібні повністю і на полі бою - без затримок

Зеленський про військову допомогу: Ми вдячні за затверджені пакети, але вони нам потрібні повністю і на полі бою - без затримок

11:43 21.06.2024
Український Червоний Хрест передав два санітарні автомобілі до медзакладів Кам'янець-Подільського району Хмельницької області

Український Червоний Хрест передав два санітарні автомобілі до медзакладів Кам'янець-Подільського району Хмельницької області

19:45 16.06.2024
Трюдо на Саміті миру оголосив про пакет заходів на суму $38,1 млн на підтримку України

Трюдо на Саміті миру оголосив про пакет заходів на суму $38,1 млн на підтримку України

22:18 13.06.2024
США допоможе Україні не відправленням військ, а зброєю, розвідданими та підготовкою українських бійців - Байден

США допоможе Україні не відправленням військ, а зброєю, розвідданими та підготовкою українських бійців - Байден

21:05 13.06.2024
Міністр оборони Литви оголосив про новий пакет допомоги Україні на "Рамштайн-23"

Міністр оборони Литви оголосив про новий пакет допомоги Україні на "Рамштайн-23"

20:06 13.06.2024
Україна отримає 152-мм снаряди на суму понад 350 мільйонів євро через IFU

Україна отримає 152-мм снаряди на суму понад 350 мільйонів євро через IFU

15:32 13.06.2024
"Метінвест" має стратегію переходу до виробництва "зеленої" сталі, є проєкти з нарощування випуску окатишів DRI - CСO

"Метінвест" має стратегію переходу до виробництва "зеленої" сталі, є проєкти з нарощування випуску окатишів DRI - CСO

13:26 13.06.2024
Коаліція "Рамштайн" зобов'язалася виділити понад $98 млрд на військову допомогу Україні - глава Пентагону

Коаліція "Рамштайн" зобов'язалася виділити понад $98 млрд на військову допомогу Україні - глава Пентагону

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ затримала в Одесі сімох блогерів, які передавали ворогові локації ЗСУ і ТЦК

У Києві дістали з-під вагона метро чоловіка, який упав на рейки, рух "червоною" лінією відновлено

Україна отримала транш EUR1,9 млрд від ЄС за Ukraine Facility

Зеленський запросив Організацію американських держав долучитися до розроблення плану дій щодо примусу Росії до миру відповідно до Формули миру

Енергооб'єкти внаслідок нічної атаки РФ не постраждали - Міненерго

ОСТАННЄ

Столтенберг зустрінеться із Зеленським у Брюсселі

Зеленський прибув до Брюсселя для участі в засіданні Євроради та підписання безпекових угод із партнерами

IKEA готує відновлення роботи мережі в Україні

СБУ затримала в Одесі сімох блогерів, які передавали ворогові локації ЗСУ і ТЦК

У Києві дістали з-під вагона метро чоловіка, який упав на рейки, рух "червоною" лінією відновлено

Україна отримала транш EUR1,9 млрд від ЄС за Ukraine Facility

Найближчими днями в Україні буде спекотно й без опадів, лише на заході короткочасні дощі

Явка на основних сесіях НМТ-2024 становила 92,19%

Команда Рівненської облорганізації Українського Червоного Хреста зустріла 8 евакуаційний поїзд із Донеччини

На "червоній" лінії Київського метро організували човниковий рух на ділянці, закритій через потрапляння пасажира під поїзд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА