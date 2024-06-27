"Метінвест" спрямував на підтримку України $209 млн за 27 місяців війни, з яких на допомогу армії 57% і на працівників 23%

Гірничо-металургійна група "Метінвест" від початку повномасштабної війни спрямувала на допомогу Україні та її громадянам $209 млн, з яких на потреби армії в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова - 57%, на допомогу співробітникам - 23%, на гуманітарні та інші проєкти - 17%, на медичну допомогу - 4%.

Згідно з презентацією "Метінвесту" на Barclays ESG Emerging Markets Corporate Day, датованою 26 червня поточного року, на підтримку військових група надала захисне обладнання особового складу ЗСУ, Нацгвардії, Сил Тероборони та Нацполіції.

Водночас було закуплено і направлено військовим 370 мобільних укриттів-сховищ, 150 тис. бронежилетів, більшість з яких виготовлено з використанням пластини з броньової сталі "Метінвесту", 25 тис. шоломів, 2000 тепловізорів та інше обладнання. Компанія виготовила і поставила захисникам України 250 несправжніх цілей військової техніки, 80 тис. протитанкових їжаків і шипованих ланцюгів, 70 мобільних баггі та 5000 польових печей.

Військовим також було відправлено понад 4900 дронів-розвідників. Для захисту України на воді група пожертвувала 10 високошвидкісних човнів і 800 самонадувних рятувальних жилетів.

Українські активи "Метінвесту" надали 520 автомобілів, 100 машин швидкої допомоги та 1,4 млн літрів пального на передову. Група також інвестувала в будівництво протимінного центру для навчання фахівців з розмінування територій після бойових дій.

У рамках гуманітарних та інших проєктів "Метінвест" спільно з іншими компаніями СКМ і за сприяння Фонду Ріната Ахметова, зокрема, створив і фінансує центр гуманітарної допомоги "Рятуємо життя" з наданням продуктів харчування та інших предметів першої необхідності.

У рамках меддопомоги компанія постачає життєво необхідні ліки, обладнання та витратні матеріали для місцевих лікарень. Група профінансувала розвиток медпослуг і реконструкцію лікарень. Спільно з благодійним фондом "Пульс" група сприяє розвитку тактичної медицини.

Серед соціальних проєктів - підтримка своїх співробітників та їхніх родин шляхом надання психологічних послуг, запровадження додаткового бонусу для працівників, розробка програми для ветеранів ЗСУ. У 2023 році чисельність персоналу групи скоротилася на 7% порівняно з попереднім роком, у військах оборони пройшло службу близько 6000 співробітників на кінець минулого року.

В умовах війни група зосередила свою увагу на підвищенні безпеки на виробництві - у 2023 році витрати на охорону здоров'я та безпеку зросли на 16% порівняно з 2022 роком.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".