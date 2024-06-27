ПАРЄ підтримала основні ініціативи України на міжнародній арені

Парламентська асамблея Ради Європи підтримала основні ініціативи України на міжнародній арені, заявила член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Сильний документ (резолюція "Правові та правозахисні аспекти агресії Російської Федерації проти України" - ІФ-У), де закріплена підтримка всіх основних ініціатив України на міжнародній арені. Чітко згадані, зокрема: Міжнародний компенсаційний механізм; Спецтрибунал для розслідування; Формула миру та відповідний Саміт миру; росія - держава-спонсор тероризму; Реєстр збитків, завданих Україні", - написала Кравчук у фейсбуці.

Народний депутат зазначила, що ПАРЄ також ухвалила резолюцію "Роль санкцій у протидії агресивній війні Російської Федерації проти України".

За її словами, у цій резолюції Асамблея закликала посилити дотримання ліміту ціни на нафту шляхом внесення до забороненого списку суден "тіньового флоту", зібраного РФ та її пособниками.

Кравчук зазначила, що документ також закликає запровадити санкції проти інших стратегічних джерел російського доходу, включно зі скрапленим природним газом і трубопровідним газом, а також сільськогосподарською, металургійною та атомною промисловістю, заборонивши і прямий імпорт, і перепродаж супутніх товарів.

"Резолюція закликає заборонити експорт критично важливої сировини, промислових бойових товарів і предметів подвійного призначення до рф, особливо тих, що можуть сприяти військовим зусиллям, і перешкоджати доступу до їхніх транспортних вузлів, послуг і фінансової допомоги всім перевізникам, які перевозять ці товари до рф", - розповіла Кравчук.