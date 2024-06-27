Події

11:04 27.06.2024

ПАРЄ підтримала основні ініціативи України на міжнародній арені

2 хв читати
ПАРЄ підтримала основні ініціативи України на міжнародній арені

Парламентська асамблея Ради Європи підтримала основні ініціативи України на міжнародній арені, заявила член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Сильний документ (резолюція "Правові та правозахисні аспекти агресії Російської Федерації проти України" - ІФ-У), де закріплена підтримка всіх основних ініціатив України на міжнародній арені. Чітко згадані, зокрема: Міжнародний компенсаційний механізм; Спецтрибунал для розслідування; Формула миру та відповідний Саміт миру; росія - держава-спонсор тероризму; Реєстр збитків, завданих Україні", - написала Кравчук у фейсбуці.

Народний депутат зазначила, що ПАРЄ також ухвалила резолюцію "Роль санкцій у протидії агресивній війні Російської Федерації проти України".

За її словами, у цій резолюції Асамблея закликала посилити дотримання ліміту ціни на нафту шляхом внесення до забороненого списку суден "тіньового флоту", зібраного РФ та її пособниками.

Кравчук зазначила, що документ також закликає запровадити санкції проти інших стратегічних джерел російського доходу, включно зі скрапленим природним газом і трубопровідним газом, а також сільськогосподарською, металургійною та атомною промисловістю, заборонивши і прямий імпорт, і перепродаж супутніх товарів.

"Резолюція закликає заборонити експорт критично важливої сировини, промислових бойових товарів і предметів подвійного призначення до рф, особливо тих, що можуть сприяти військовим зусиллям, і перешкоджати доступу до їхніх транспортних вузлів, послуг і фінансової допомоги всім перевізникам, які перевозять ці товари до рф", - розповіла Кравчук.

Теги: #україна #парє

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:06 27.06.2024
У Брюсселі відбудеться саміт ЄС: підпишуть угоду з Україною про гарантії безпеки, оберуть керівництво ЄС

У Брюсселі відбудеться саміт ЄС: підпишуть угоду з Україною про гарантії безпеки, оберуть керівництво ЄС

04:20 27.06.2024
ВИБУХИ У ПОЛТАВІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ВИБУХИ У ПОЛТАВІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

04:14 27.06.2024
Окупанти за день 22 рази обстріляли 8 громад Сумської області, одна людина поранена - ОВА

Окупанти за день 22 рази обстріляли 8 громад Сумської області, одна людина поранена - ОВА

04:04 27.06.2024
ВИБУХИ У ХАРКІВІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ВИБУХИ У ХАРКІВІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

03:07 27.06.2024
ВИБУХИ У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ВИБУХИ У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

03:04 27.06.2024
ВИБУХ У КИЄВІ

ВИБУХ У КИЄВІ

02:24 27.06.2024
В УКРАЇНІ ОГОЛОШЕНА МАСШТАБНА ПОВІТРЯНА ТРИВОГА У ЗВ'ЯЗКУ З АТАКОЮ БПЛА І РАКЕТНОЮ ЗАГРОЗОЮ – ПОВІТРЯНІ СИЛИ

В УКРАЇНІ ОГОЛОШЕНА МАСШТАБНА ПОВІТРЯНА ТРИВОГА У ЗВ'ЯЗКУ З АТАКОЮ БПЛА І РАКЕТНОЮ ЗАГРОЗОЮ – ПОВІТРЯНІ СИЛИ

00:25 27.06.2024
Умеров і Сирський відвідали Сіверський напрямок

Умеров і Сирський відвідали Сіверський напрямок

00:03 27.06.2024
Кількість постраждалих у Дергачах зросла до 12, троє з них діти – МВС

Кількість постраждалих у Дергачах зросла до 12, троє з них діти – МВС

23:47 26.06.2024
Окупанти вдень обстріляли громади Херсонської області, поранено 10 мирних жителів – ОВА

Окупанти вдень обстріляли громади Херсонської області, поранено 10 мирних жителів – ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запросив Організацію американських держав долучитися до розроблення плану дій щодо примусу Росії до миру відповідно до Формули миру

Енергооб'єкти внаслідок нічної атаки РФ не постраждали - Міненерго

У Брюсселі відбудеться саміт ЄС: підпишуть угоду з Україною про гарантії безпеки, оберуть керівництво ЄС

Силами ППО вночі збито п'ять із шести ракет і всі 23 "Shahed-131/136"

ЗС України за добу ліквідували 1260 окупантів

ОСТАННЄ

"Метінвест" спрямував на підтримку України $209 млн за 27 місяців війни, з яких на допомогу армії 57% і на працівників 23%

На "червоній" лінії Київського метро організували човниковий рух на ділянці, закритій через потрапляння пасажира під поїзд

Ситуація на покровському напрямку залишається гострою, тривають бої - Генштаб ЗСУ

На Львівщині 23 людини госпіталізовані із симптомами кишкової інфекції

У Києві закрили на вхід чотири станції метро червоної лінії: пасажир потрапив під поїзд

Україна розраховує на участь Люксембургу в тематичних міжнародних заходах щодо пунктів Формули миру - Жовква

На Львівщині в ДТП дістали травм три велосипедистки збірної України

Зеленський запросив Організацію американських держав долучитися до розроблення плану дій щодо примусу Росії до миру відповідно до Формули миру

Енергооб'єкти внаслідок нічної атаки РФ не постраждали - Міненерго

У Миколаєві викрили схему видачі фіктивних довідок про інвалідність для ухилення від військової служби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА