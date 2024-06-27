На Львівщині в ДТП дістали травм три велосипедистки збірної України

Три велосипедистки збірної України дістали травм унаслідок ДТП на Львівщині, повідомляє відділ комунікації головного управління Нацполіції у Львівській області.

За даними поліції, подія сталася 26 червня близько 12:50 поблизу села Солонське Дрогобицького району на автодорозі Пісочна-Східниця.

"Водій Пежо-407 здійснив зіткнення із 17-річною велосипедисткою з Київської області, яка зіткнулася з іще двома велосипедистками - 17-річними мешканками Київської та Миколаївської областей", - йдеться в повідомленні поліції.

Унаслідок зіткнення дівчата зазнали травм, їх доправили до лікарні.

У повідомленні зазначено, що велосипедистки входять до збірної України й проводили тренування.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП за порушення правил безпеки дорожнього руху.