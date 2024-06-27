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10:49 27.06.2024

Зеленський запросив Організацію американських держав долучитися до розроблення плану дій щодо примусу Росії до миру відповідно до Формули миру

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Зеленський запросив Організацію американських держав долучитися до розроблення плану дій щодо примусу Росії до миру відповідно до Формули миру

Президент України Володимир Зеленський запросив Організацію американських держав (ОАД) долучитися до спільного опрацювання плану дій у межах майбутньої роботи груп держав, які підтримали комюніке Саміту миру, щодо примусу Росії до припинення війни відповідно до Формули миру.

"Зараз для всіх нас настав особливий час. Час, коли ми або відновимо всю силу міжнародного права, щоб договори й конвенції, які визначають правила життя націй, справді працювали, або коли правил не буде взагалі і все визначатиме лише сила – лише насильство одних над іншими", - заявив Зеленський у відеозверненні до країн ОАД у четвер.

За його словами, "тим, хто перебуває далеко від полум'я війни і не чує повітряних тривог або артилерійських ударів, може здатися, що загроза перебільшена".

"Але війна – це, на жаль, вірус, що здатний поширюватися швидше за будь-який інший. Хаос, спричинений війною в одній частині світу, може викликати такі хвилі нестабільності, що вони ще не раз і не два прокотяться по всій планеті, і ціна цього може виявитися страшною. І фактично це вже відчувалося, зокрема в результаті російських ударів по нашій країні. Коли російська блокада українських морських портів спричинила безлад і зростання цін на їжу в багатьох регіонах світу. Або коли російський ядерний шантаж укотре нагадав багатьом країнам, наскільки крихкою є глобальна безпека. Немає жодного регіону у світі, для якого були б неважливими правила, що їх порушує російська агресія", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що ті, хто однаково цінують принцип територіальної цілісності держав і суверенітет націй, мають гарантувати безпеку.

Як він зауважив, "тільки в єдності ми можемо це зробити".

"Ось чому ми нещодавно досягли такого успіху – 101 учасник першого Саміту миру. І ми нарощуємо підтримку наших зусиль з боку світової спільноти – я дякую всім, хто приєднався до Спільного комюніке Саміту миру. Ми неодмінно втілимо в життя всі його пункти", - сказав глава держави.

Так, за словами Зеленського, "ми формуємо команди й групи, які розроблятимуть плани дій за Формулою миру. Нам потрібні реальні кроки – усе, що може наблизити справедливий і тривалий мир для нас, українців, а отже, надійну стабільність для всіх у світі. І це має бути зроблено справді чесно – не за лаштунками. Мир із таким агресором, як Москва, не може бути предметом торгу. Як і будь-який інший злочинець, Кремль хотітиме більшого. Але навіть Росію можна примусити до миру й визнання всіх принципів і цілей Статуту ООН".

Глава держави подякував Організації американських держав і запросив її країни до спільної роботи: "Щоб уже на другому Глобальному саміті миру ми змогли визначити шлях – шлях, за яким справедливий мир переможе жорстоку війну".

Організація американських держав об'єднує 35 країн-учасниць. Минулого тижня ОАД підтримала Спільне комюніке Саміту миру, який відбувся у Швейцарії 15-16 червня.

Теги: #оад #зеленський

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