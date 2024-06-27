Події

00:25 27.06.2024

Умеров і Сирський відвідали Сіверський напрямок

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Умеров і Сирський відвідали Сіверський напрямок

Міністр оборони України Рустем Умеров і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідали пункт управління однієї з механізованих бригад на Сіверському напрямку, де тривають важкі бої.

"Разом із Головнокомандувачем Збройних сил України працювали на пункті управління однієї з механізованих бригад на Сіверському напрямку. Обговорили питання посилення бойових позицій і забезпечення всім необхідним для ефективного виконання завдань", - написав Умеров у Telegram у середу ввечері.

Також міністр повідомив, що він відвідав командний пункт і позиції Сил оборони оперативно-тактичної угрупування Харків.

"Сьогодні відвідав командний пункт оперативно-тактичного угруповання наших військ на Харківському напрямку (ОТУ Харків). Заслухав доповідь командувача, бригадного генерала Михайла Драпатого. Обговорили поточну ситуацію та подальші кроки для зміцнення оборони на цій ділянці фронту", - розповів Умеров.

Також він відвідав позиції підрозділів ЗСУ на Вовчанському напрямку, де заслухав доповідь командира тактичної групи "Вовчанськ".

"Військовослужбовці показали високий рівень готовності та мотивації", - зазначив міністр.

Теги: #умеров #україна #отув_харків #сирський

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