Умеров і Сирський відвідали Сіверський напрямок

Міністр оборони України Рустем Умеров і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідали пункт управління однієї з механізованих бригад на Сіверському напрямку, де тривають важкі бої.

"Разом із Головнокомандувачем Збройних сил України працювали на пункті управління однієї з механізованих бригад на Сіверському напрямку. Обговорили питання посилення бойових позицій і забезпечення всім необхідним для ефективного виконання завдань", - написав Умеров у Telegram у середу ввечері.

Також міністр повідомив, що він відвідав командний пункт і позиції Сил оборони оперативно-тактичної угрупування Харків.

"Сьогодні відвідав командний пункт оперативно-тактичного угруповання наших військ на Харківському напрямку (ОТУ Харків). Заслухав доповідь командувача, бригадного генерала Михайла Драпатого. Обговорили поточну ситуацію та подальші кроки для зміцнення оборони на цій ділянці фронту", - розповів Умеров.

Також він відвідав позиції підрозділів ЗСУ на Вовчанському напрямку, де заслухав доповідь командира тактичної групи "Вовчанськ".

"Військовослужбовці показали високий рівень готовності та мотивації", - зазначив міністр.