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21:11 26.06.2024

Латвія оскаржила рішення суду ЄС зняти санкції з Фрідмана та Авена

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Латвія оскаржила рішення суду ЄС зняти санкції з Фрідмана та Авена

Латвія подала апеляції на рішення Європейського суду від 10 квітня цього року прибрати бізнесменів Михайла Фрідмана і Петра Авена з персональних санкційних списків ЄС.

Згідно з опублікованою інформацією, відповідні позови Латвії було подано 20 червня цього року, інші деталі поки що відсутні.

Як повідомлялося, Європейський суд задовольнив прохання Авена і Фрідмана та анулював для обох як початкові акти, так і акти, що зберігають списки обмежувальних заходів у період з 28 лютого 2022 року до 15 березня 2023 року. Зазначалося, що причини, зазначені для включення двох бізнесменів до санкційних списків, не є переконливими.

Зі свого боку Financial Times навела слова неназваного дипломата ЄС, який назвав вердикт суду "гідним жалю". У Єврокомісії, зі свого боку, заявили, що думатимуть, чи подавати апеляцію. "Ми уважно вивчаємо вердикт, а також його юридичні та практичні наслідки. Раді ЄС належить вирішити, чи потрібно подавати апеляцію", - заявив представник ЄС.

Водночас газета зазначала, що рішення суду автоматично не призведе до зняття санкцій. Воно стосується лише періоду з лютого 2022 до березня 2023 року. Надалі ж санкції проти обох бізнесменів подовжували: пізніше у 2023 і в 2024 роках, і щоб скасувати і ці рішення щодо подовження, слід оформити нові позови, розгляд яких може розтягнутися на місяці.

Представник суду пояснив європейським журналістам, що Авен і Фрідман уже звернулися до суду з приводу ухваленого 2023 року рішення щодо продовження санкцій. Розгляд цієї справи на той момент перебував на початковій стадії.

 

 

 

 

Теги: #бізнесмени #росія #санкції #єс

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