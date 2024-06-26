Події

20:25 26.06.2024

Кількість постраждалих у Дергачах сягнула 10, троє з них діти

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Кількість постраждалих у Дергачах сягнула 10, троє з них діти

Правоохоронці задокументували наслідки авіаударів, завданих ЗС РФ по Дергачах Харківської області.

"Ворожі атаки припали по приватному житловому сектору: частково зруйновано та пошкоджено будинки, господарські приміщення. Дістали поранення та гостру реакцію на стрес 10 осіб, серед них троє неповнолітніх - двоє хлопчиків 12 і 15 років та 17-річна дівчина", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Теги: #постраждалі #прокуратура #харківська_область #обстріл

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