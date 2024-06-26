Окупанти обстріляли село Веселе Каховського району, поранено місцевого жителя

Житель селища Веселе Каховського району Херсонської області дістав поранення і був госпіталізований після обстрілу з боку російських окупантів у середу ввечері.

"До лікарні доставили жителя села Веселе, який постраждав через російські обстріли. 69-річний чоловік отримав вибухову травму та поранення обличчя. Наразі медики надають йому необхідну допомогу", - повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної адміністрації.

Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли ввечері в середу передмістя Херсона, госпіталізовано дівчат 12 і 15 років.

Веселе разом із селищем Козацьким - єдині два населені пункти Каховського району, розташовані на правому березі Дніпра, решта лівобережної частини району окупована. Селище розташоване біля зруйнованої греблі Каховської гідроелектростанції через Дніпро навпроти окупованого міста Нова Каховка.

10 травня після обстрілу Веселого поранення голови та спини дістала 84-річна місцева жителька, її госпіталізували.