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19:23 26.06.2024

ПАРЄ визнала намір РФ знищувати українську культурну спадщину та ідентичність - профільний комітет ВР

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ПАРЄ визнала намір РФ знищувати українську культурну спадщину та ідентичність - профільний комітет ВР

Парламентська асамблея Ради Європи на засіданні в середу визнала геноцидний намір РФ у знищенні української культурної спадщини та ідентичності, повідомляють у телеграм-каналі комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики.

"Мою резолюцію "Протидія стиранню культурної ідентичності під час війни та миру" ухвалила Парламентська асамблея Ради Європи - 103 голоси за!" - повідомила заступниця голови комітету Євгенія Кравчук.

У повідомленні наголошується, що резолюція засуджує систематичну державну політику русифікації, яку здійснює РФ із 2014 року на окупованих територіях України. "Це і заперечення української культурної ідентичності, мови, літератури та історії. Чітко закріплено, що навмисне знищення культурної спадщини та стирання культурної ідентичності в Україні є воєнними злочинами, злочинами проти людяності та свідчать про конкретний геноцидний намір знищити українську національну ідентичність", - зазначають у комітеті.

Як повідомляється на сторінці Верховної Ради у фейсбуці, резолюція закликає держави-члени ратифікувати конвенції Ради Європи щодо захисту культурної спадщини, посилити санкції за воєнні руйнування, які не виправдані "нагальною воєнною необхідністю", розширити сферу свого правового регулювання, включивши до неї порушення проти культурної спадщини, зокрема культурні чистки.

Також резолюція закликає "передбачати повне відшкодування на основі міжнародного права, зокрема через реституцію, компенсацію, реабілітацію, сатисфакцію та гарантії неповторення руйнувань; зміцнювати здатність боротися з незаконним обігом культурних цінностей, зокрема, шляхом санкцій проти всіх, хто здійснює або сприяє незаконному переміщенню артефактів чи торгівлі ними, проводить або організовує незаконні розкопки чи використовує артефакти у власних цілях (виставки, аукціони, наукові публікації), а також забезпечити притягнення до відповідальності органів влади та причетних до них державних установ, відповідальних за ці дії".

Крім того, документ містить заклик "підвищувати обізнаність про те, як пропаганда, імперські та неоімперські практики, зокрема, ідеологія "русского мира", можуть створювати підґрунтя для порушень міжнародного права, зокрема, проти культурної спадщини; підвищувати обізнаність щодо цілеспрямованої індоктринації та мілітаризації українських дітей на окупованих територіях з боку Росії".

Держави-члени організації допомагатимуть Україні збирати, фіксувати, документувати та зберігати докази злочинів, скоєних РФ проти матеріальної та нематеріальної культурної спадщини в Україні, зокрема, для оцінки збитків та отримання репарацій.

Також, згідно з резолюцією, держави-члени ПАРЄ сприятимуть оцифруванню об'єктів культурної спадщини, а також розроблятимуть проєкти підтримки культурної життєздатності та культурних обмінів, надаючи підтримку та ресурси художникам, письменникам, музикантам та іншим професіоналам у сфері культури.

Також у середу було ухвалено правку про утиски корінних народів РФ, щодо яких держава-агресор також проводить політику русифікації, "поступово стираючи їхню культурну ідентичність і позбавляючи їх історичної пам'яті", йдеться в повідомленні профільного комітету.

 

 

Теги: #парє #культурна_спадщина #рф

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