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18:46 26.06.2024

Військові РФ вивозять обладнання із ЗАЕС за допомогою її фіктивного керівництва – ЦНС

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Військові РФ вивозять обладнання із ЗАЕС за допомогою її фіктивного керівництва – ЦНС

Російські окупанти за сприяння призначеного ними фіктивного керівництва Запорізької атомної станції вивозять із неї незадіяне обладнання, повідомив Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій.

"Призначений окупантами заступник директора захопленої ЗАЕС Едуард Атакіщєв допомагає військовим вивозити зі станції незадіяне обладнання. За повідомленнями місцевих, відряджений із Ростова Атакіщєв відповідає за підписання фіктивних угод щодо передання незатребуваного майна станції на потреби окупантів, а також їх розміщення на території", – йдеться в повідомленні ЦНС на сайті.

Там додали, що сам він постійно пересувається в оточенні військових і майже не з’являється в Енергодарі, переважно перебуваючи в Москві.

"Уся діяльність Атакіщєва підпорядкована національному центру управління "оборони" рф. Це є черговим свідченням того, що росіяни планомірно перетворили ЗАЕС на військовий об’єкт", – резюмували в ЦНС.

Теги: #обладнання #окупанти #заес

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