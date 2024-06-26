Rozetka закриє свій найбільший магазин у Києві - ЗМІ

Онлайн-ритейлер Rozetka має намір 30 червня закрити свій найбільший магазин біля ст. м. "Почайна" в Києві, повідомив співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін виданню "Forbes Україна".

Площа відкритої у 2017 році торговельної точки Rozetka на "Почайній" становить 4 тис. кв. м.

За словами Чечоткіна, приміщення під магазин було орендовано. Цей магазин замінили нові торговельні точки меншого розміру, зазначив бізнесмен.

Іще три великі магазини Rozetka в Києві, Одесі та Харкові продовжують роботу.

Онлайн-магазин електроніки та побутової техніки Rozetka заснували 2005 року в Києві Владислав та Ірина Чечоткіни, пізніше співвласником компанії став фонд під управлінням Horizon Capital. Компанія трансформувалася в мультикатегорійний онлайн-маркетплейс, але також розвиває мережу власних магазинів. Наразі працюють понад 400 точок видачі Rozetka.